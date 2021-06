Les critiques se jettent sur Steven Crowder pour une vidéo « d’effondrement » du comédien conservateur qui se retire d’une interview prévue après l’inclusion d’un invité surprise.

Apparaissant sur ‘The H3 Podcast’, qui compte plus de trois millions d’abonnés YouTube, l’animateur de ‘Louder with Crowder’ Steven Crowder pensait qu’il allait entrer dans un débat sur des sujets tels que la censure des Big Tech et les restrictions de Covid-19 avec Ethan Klein , l’hôte régulier du programme.

Après avoir noté dans son propre studio – le « débat » a eu lieu à distance – que Klein ferait probablement tout pour éviter les prochains va-et-vient, Crowder a été pris en embuscade avec un invité surprise : l’acteur libéral et expert Sam Seder, peut-être mieux connu pour étant licenciés puis réembauchés par MSNBC à cause d’un ancien tweet supprimé, certains ont eu l’impression d’être à la légère du viol.





« Oh non, c’est Sam Seder ! » dit Crowder alors que Seder apparaissait. « Quel putain de cauchemar ! Je n’avais aucune idée que cela allait arriver.

Crowder s’est immédiatement agité et a commencé à lancer des piques à Seder et à Klein, ce dernier qu’il a fustigé pour avoir organisé le débat sur le « gotcha ».

« Je vous l’ai dit, je vous garantis qu’il ferait tout ce qu’il peut pour éviter un débat », Crowder a déclaré à son co-animateur, le comédien Dave Landau.

Alors que le podcast passait de la civilité au chaos, Crowder a ajouté que Klein « profite des femmes ayant des problèmes de santé mentale » – une référence probable à l’une des querelles de Klein avec une autre YouTuber, l’ancienne collaboratrice Trisha Paytas, qui a quitté une émission qu’elle a co-animée avec Klein après que les deux se soient disputés publiquement à plusieurs reprises.

Le «débat» s’est rapidement transformé en un match de cris, et après que Seder ait essayé de pousser Crowder dans une discussion, l’animateur de Blaze TV a déclaré qu’il ne se lancerait pas dans un débat basé sur « mensonges » et s’est retiré de toute l’épreuve.

Klein a procédé à la marque Crowder a « lâche » pour avoir évité un débat avec Seder, qui essayait depuis longtemps de mettre en place un tel scénario avec Crowder, qui semble avoir eu peu d’intérêt à s’engager avec lui.

Seder avait défié Crowder à un débat en 2018, lors de la convention politique annuelle non partisane Politicon, que Crowder avait refusée. Maintenant, Seder prétend que Crowder ne voulait débattre que d’étudiants universitaires mal préparés au lieu d’experts comme lui.

« Je pense que Steven a peur de débattre avec quelqu’un. Écoute, je fais une émission politique tous les jours… et toi [Crowder] ne le fais pas, « il a dit. « Et il a peur.

Klein et Seder se sont tous deux ravis de se moquer en ligne de Crowder quittant la série et ont été rejoints par d’autres qui fustigent le comédien pour s’être retiré du débat de dernière minute.

J’adore que Steven Crowder portait une chemise « combat comme l’enfer » alors qu’il s’enfuyait du débat sur Sam… je suppose que tout est amusant et ludique jusqu’à ce que vous deviez réellement vous défendre pic.twitter.com/OGu92P9vMW – samantha (@NloSmantha) 22 juin 2021

Certains ont désigné Klein comme responsable du chaos, affirmant que la configuration avec Seder était « appât évident » pour attirer l’attention et mettre Crowder dans une position inconfortable.

« Je peux dire le vrai [takeaway] c’est qu’Ethan Klein est passé maître dans l’art dramatique », le journaliste et podcasteur Tim Pool a tweeté en réaction au chaos. « Tu penses qu’Ethan pensait vraiment qu’il pouvait gérer un débat politique ? C’était un appât évident.

Gauche et droite vont faire valoir leurs points de vue en défendant Crowder ou Sam Seder, qui s’en soucie, je peux dire que la seule chose à retenir est qu’Ethan Klein est un maître dans l’art dramatique. Vous pensez qu’Ethan pensait réellement qu’il pouvait gérer un débat politique ? c’était un appât évident – Tim Pool (@Timcast) 22 juin 2021

Dans un livestream du lundi, Crowder a montré des messages directs entre lui et Klein, montrant qu’il n’avait eu aucune connaissance de la présence de Seder et réitérant qu’il n’avait pas fait de débats « basé sur des mensonges ».

« Il veut le drame » Crowder a dit de Klein. « Je veux la conversation. »

