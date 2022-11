Steven Blesi: Un étudiant américain tué à Séoul Le béguin d’Halloween était “curieux du monde”

CNN

Lorsqu’il est arrivé dans la ville sud-coréenne de Séoul fin août, l’étudiant américain en échange Steven Blesi a rapidement développé un large cercle d’amis du monde entier.

Le jeune homme de 20 ans d’Atlanta étudiait à l’université Hangyang de la ville, dans le cadre d’un programme américain d’études à l’étranger. Il avait prévu de retrouver plusieurs personnes du parcours samedi dans le quartier Itaewon de Séoul, pour fêter Halloween avec des milliers d’autres jeunes fêtards.

Mais quand il ne s’est pas présenté, ses amis et sa famille ont commencé une recherche effrénée pour le retrouver, avant d’apprendre finalement qu’il était mort dans l’écrasement de la foule dans une ruelle surpeuplée qui a tué 156 personnes, pour la plupart des jeunes.

Le meilleur ami de Blesi dans le programme était Ian Chang, 21 ans, de Floride, qui était aussi son voisin dans leurs dortoirs universitaires.

“Nous aimons beaucoup les aventures, faire des choses spontanées”, a déclaré Chang à CNN dans une interview exclusive cette semaine. “Et juste explorer la ville.”

Blesi aimait “danser, boire, s’amuser”, a déclaré Chang, et “chaque fois qu’il rencontrait quelqu’un de nouveau, il avait un grand impact sur lui”.

Samedi soir, Chang et Blesi devaient se retrouver dans les rues étroites d’Itaewon, un quartier populaire bordé de discothèques, de bars et de fast-foods. Le couple était ensemble plus tôt dans la journée, puis Chang était rentré chez lui pour se changer.

“Au début, nous voulions juste aller à Itaewon pour voir comment c’était, voir ce qu’il y a de si spécial à Halloween là-bas”, a déclaré Chang. “Parce que nous avons entendu des gens (que) Itaewon allait être grand à Halloween.”

Mais lorsqu’il est arrivé à Itaewon vers 21h40, Chang a commencé à réaliser le danger qui se profilait. Il a envoyé à Blesi un message Snapchat à 22h17 l’exhortant à éviter Itaewon et à se retrouver plutôt dans le quartier de Hongdae.

« C’est trop chargé. Et il n’y a nulle part où aller », disait le message de Chang.

Alors que la nouvelle de l’horreur qui s’est déroulée dans la ruelle Itaewon au cours des prochaines heures se répandait, les autres amis de Blesi ont également essayé de l’appeler et de lui envoyer un message.

« Tu peux venir chez moi… c’est en sécurité ici. Où es-tu Steven ? a envoyé un message à Wassim Essebane, étudiant en échange belge de 24 ans, vers 1 heure du matin dimanche via KakaoTalk, une application de messagerie sud-coréenne similaire à WhatsApp.

Une autre amie, Stefanie Reuss, 22 ans, tentait également de retrouver Blesi depuis son domicile à plus de 8 000 kilomètres (4 970 miles) en Autriche. Reuss a contribué à sonner l’alarme en publiant des messages sur Instagram et Twitter pour tenter de le retrouver.

L’une des personnes contactées par Reuss était Olivia Kim, 19 ans, de Houston, au Texas, qui sortait avec Blesi depuis quelques semaines. Kim avait prévu d’aller à Itaewon samedi soir, mais a changé ses plans à la dernière minute. Elle devait avoir un rendez-vous avec Blesi dimanche après-midi.

“Steven et moi nous parlons presque tous les jours depuis environ un mois après notre premier rendez-vous début octobre”, a déclaré Kim à CNN. “J’ai immédiatement adoré sa générosité émotionnelle, son esprit, son esprit aventureux et sa personnalité optimiste.”

Kim avait perdu le contact avec Blesi samedi, et quand il n’a toujours pas répondu dimanche matin, elle a commencé à s’inquiéter qu’il soit l’une des victimes.

De retour à Atlanta, le père de Blesi, Steve, était également de plus en plus désespéré.

“Peut-être une demi-heure avant que cette tragédie ne se produise, je lui ai envoyé un texto sur WhatsApp …” Je sais que tu es en déplacement. Être prudent. Je vous aime.’ Et je n’ai jamais eu de réponse », a déclaré le père de Blesi.

Au cours des heures suivantes, les appels manqués répétés et les messages sont restés sans réponse.

Vers 6 heures du matin dimanche matin, Chang a déclaré que la mère de Blesi lui avait envoyé un e-mail, cherchant de l’aide pour retrouver son fils. Chang a déclaré qu’ils avaient essayé d’appeler les hôpitaux de Séoul, demandant à leurs amis coréens de les aider.

Mais vers midi dimanche, ils ont tous appris la nouvelle qu’ils craignaient le plus, après avoir été informé par le père de Blesi, qui avait été informé par l’ambassade des États-Unis.

Une autre étudiante américaine du programme, Anne Gieske, 20 ans, du Kentucky, est également décédée dans la cohue de la foule samedi soir. Elle avait été avec Blesi plus tôt dans la soirée, bien qu’il ne soit pas clair s’ils étaient ensemble quand ils sont morts.

Plus tôt dans la soirée, les jeunes fêtards avaient pensé que les rues bondées du quartier Itaewon de Séoul faisaient partie du plaisir de l’expérience d’Halloween.

“Au début, nous pensions que c’était drôle”, a déclaré Anne-Lou Chevalier, une étudiante d’échange française de 22 ans qui a survécu à la cohue de la foule. “Nous avons entendu dire qu’Halloween à Itaewon était incroyable.”

Mais quand environ 100 000 personnes se sont finalement entassées dans les ruelles étroites et les ruelles, la panique a commencé à s’installer.

“Nous avons (commencé) à être très, très collés les uns aux autres et écrasés, puis nous avons entendu des gens crier et pleurer”, a déclaré Chevalier.

“Nous essayions d’aider les gens, car il y avait beaucoup de gens (qui) ne pouvaient pas respirer”, a déclaré son amie Alice Sannier, 18 ans, également française.

Les amis se sont séparés dans le chaos de la foule, et Chevalier s’est évanoui deux fois dans l’écrasement, ajoutant que c’était “comme mourir”.

“Je me souviens que je n’avais pas d’air, alors j’ai commencé à étouffer”, a déclaré Chevalier. “D’une manière ou d’une autre, j’ai été évacué avec mon ami, donc j’ai beaucoup, beaucoup de chance.”

Les deux amis ont déclaré que leur silhouette légère les rendait plus vulnérables.

“Parce que nous sommes de petite taille, il (y avait) beaucoup d’étrangers qui étaient (beaucoup) plus grands et ils nous entouraient, donc à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir l’air, puis vous commencez à paniquer”, a déclaré Chevalier.

Au total, 101 femmes et 55 hommes ont été tués dans la catastrophe.

Sannier et plusieurs autres témoins oculaires qui ont parlé à CNN ont déclaré avoir vu plusieurs personnes pousser dans la foule, ce qui fait l’objet d’une enquête comme un déclencheur possible de l’effet domino qui a eu lieu.

“Tout le monde poussait, c’est pourquoi tant de gens mouraient”, a déclaré Sannier, ajoutant qu’ils n’avaient vu aucun policier lorsqu’ils se trouvaient dans la ruelle bondée.

Les archives montrent que onze appels ont été passés à la police pour l’avertir de la situation à Itaewon avant que la cohue ne se produise samedi soir, et le chef de l’Agence nationale de police sud-coréenne a déclaré que la réponse de la police à ces appels était “inadéquate”. Une enquête est en cours.

Les amis et les familles des victimes commencent à peine à comprendre ce qui est arrivé à leurs proches, dont beaucoup commençaient tout juste dans la vie.

“C’est inimaginable”, a déclaré Reuss à CNN.

Reuss avait rencontré Blesi lorsqu’elle avait passé trois semaines à voyager à Séoul en septembre. Ils étaient rapidement devenus amis, faisant la fête ensemble, faisant du karaoké et mangeant un barbecue coréen, et ils prévoyaient de voyager ensemble en Europe.

“Il était curieux du monde”, a déclaré Reuss. “Il avait tellement de rêves. Je lui ressemble beaucoup. Ça me rend triste.”

Le père de Blesi a déclaré que son fils avait “toujours été un aventurier”. Il était un Eagle Scout, aimait le basket-ball et voulait apprendre plusieurs langues, a-t-il déclaré.

“Il avait un avenir incroyablement brillant qui est maintenant révolu”, a-t-il ajouté.

L’une des aventures les plus récentes de Blesi et Chang a été une randonnée il y a quelques semaines sur l’île montagneuse de Jeju, au large de la côte sud-ouest de la Corée du Sud.

“Nous (avons été) tous impressionnés par la distance qui nous séparait de chez nous”, a déclaré Chang. « Partir à toutes ces aventures ensemble. Et explorer quelque chose auquel nous n’avions probablement pas pensé il y a un an.

En plus de faire de la randonnée et de profiter de la gastronomie et de la vie nocturne de la Corée du Sud, Blesi aimait aussi ses traditions culturelles.

“Il n’était jamais allé en Asie, alors il voulait vraiment explorer”, a déclaré Chang. “Il était vraiment excité d’aller, par exemple, dans les temples.”

Son ami Essebane a déclaré à CNN que Blesi était “un gars formidable”.

“Il était gentil, ouvert, vous mettait à l’aise, avait une personnalité si chaleureuse et il était drôle”, a déclaré Essebane. “Je ne l’oublierai jamais.”

En seulement quelques mois de connaissance, Chang a déclaré qu’il en était venu à considérer Blesi comme son «frère».

“Steven était la personne la plus gentille qui soit”, a déclaré Chang.

“Je suis juste content de l’avoir eu dans ma vie”, a-t-il ajouté. “J’aurais aimé pouvoir créer plus de souvenirs avec lui.”