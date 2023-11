Steve Wilks des 49ers partage une réponse franchement honnête aux récentes critiques – NBC Sports Bay Area & California

Steve Wilks n’est pas étranger à l’adversité, et le coordinateur défensif des 49ers s’appuie sur son expérience passée pour l’aider à traverser la récente période difficile de San Francisco.

La défense des 49ers n’a pas répondu à ses attentes sous Wilks, que San Francisco a embauché au cours de la dernière intersaison pour remplacer DeMeco Ryans. Mais après trois défaites consécutives, Wilks refuse d’appuyer sur un quelconque bouton de panique.

“Je peux honnêtement dire que je suis en quelque sorte construit pour ça”, a déclaré Wilks aux journalistes jeudi à propos des récentes critiques qui lui ont été adressées. “Pas de manière arrogante, mais j’ai toujours pensé qu’il y avait deux choses : c’est ce que vous entendez et ce que vous écoutez. Donc, j’entends beaucoup de bruit extérieur. Je ne l’écoute pas, bon ou mauvais. Comme vous l’avez mentionné, je fais cela depuis un moment et je comprends les émotions de ce match et ce que nous jouons à ce niveau. J’essaie de ne pas être émotif. Nous sommes cinq et trois, le niveau est si élevé ici. droite, [and] nous en avons perdu trois de suite, que tout le monde a l’impression que le plafond s’effondre sur nous.

“Nous sommes dans une bonne position. Nous devons renverser la situation. Nous avons beaucoup de football devant nous. Nous voulons commencer à progresser, nous améliorer en novembre et commencer à jouer de notre mieux en décembre. J’ai vu ça, j’ai vécu ça, je peux le supporter. Je suis le nouveau venu. C’est comme ça. J’ai confiance en moi. Plus important encore, j’ai confiance dans ces joueurs et dans les entraîneurs avec lesquels nous sommes ensemble. et nous allons nous en sortir.

Voir plus "Je peux honnêtement dire que je suis en quelque sorte construit pour ça." Wilks parle des récentes critiques qu'il a reçues à propos de la séquence de trois défaites consécutives des 49ers

Il n’est pas surprenant que Wilks reste imperturbable face à ses critiques. Son attitude stoïque contraste fortement avec l’excitable Ryans et son prédécesseur Robert Saleh, qui sont devenus célèbres pour leurs célébrations en marge alors qu’ils entraînaient la défense des 49ers.

Wilks a entraîné les huit premiers matchs des 49ers depuis le stand des entraîneurs, mais dimanche contre les Jaguars de Jacksonville, il sera sur la touche. Cette décision avait moins à voir avec des pitreries sur le terrain qu’avec la rationalisation de la communication de San Francisco entre ses défenseurs et son coordinateur.

Alors que les 49ers cherchent à renverser la situation au cours de la semaine 10 après leur congé, la défense est à la recherche de son identité. Et comme San Francisco, qui a remporté cinq matchs consécutifs pour commencer la saison, Wilks a connu le plus haut des sommets que la NFL a à offrir ainsi que le plus bas des plus bas.

Il a été licencié du poste le plus élevé des Cardinals de l’Arizona après seulement une saison lorsqu’il a entraîné l’équipe à un pire record de la ligue 3-13 en 2018, trois saisons seulement après avoir atteint le Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef adjoint des Panthers de la Caroline. Wilks a ensuite passé une saison en tant que DC pour les Browns de Cleveland, a entraîné la défense pendant un an à Mizzou, puis est revenu dans la NFL avec les Panthers la saison dernière avant de rejoindre les 49ers en 2023.

Compte tenu de tout ce qu’il a vu, Wilks préfère regarder vers l’avenir et estime que la défense des 49ers a ce qu’il faut pour sortir de cette ornière et contribuer à une victoire.

“Vous savez, j’essaie de rester en dehors du passé”, a déclaré Wilks aux journalistes. “Quand je dis cela, l’évidence est l’évidence, mais s’attarder sur les trois dernières semaines ne va pas vraiment changer ce que nous essayons de faire. Et notre concentration depuis notre retour, c’est juste une à la fois. ” Allons nous recentrer pour faire ce que nous devons faire pour obtenir ce match. Je pense que nous savons que lors des matchs précédents, nous étions là, nous avons joué dur. Nous devons aller exécuter. Nous devons faire joue quand on lui en donne l’occasion.

“Je dois encore faire un meilleur travail, simplement en les plaçant dans de meilleures positions, ce qui, je pense, va les aider à s’exécuter.”

