Steve Vai élu musicien le plus parfait en notes

Quand on a eu un impact aussi important sur l’industrie musicale que Steve Vai, on accumule inévitablement toute une gamme de titres : pionnier, maître technique, virtuose, etc. Pourtant, Vai a transcendé la simplicité de ces étiquettes, s’élevant du royaume visionnaire de Frank Zappa pour se forger sa propre identité de guitariste extrêmement complexe et innovant.

Mais ce qui est peut-être plus intriguant, c’est que Vai n’a suivi que sa propre intuition, en travaillant aux côtés de ceux qu’il considère comme parallèles à son propre talent artistique et en apprenant des meilleurs autant qu’en devenant lui-même un mentor. En apparence, cela se résume à sa quête incessante d’énergie musicale et de structures de chansons complexes. Comme il le dit lui-même : « Une de mes oreilles a été attirée par le rock ‘n’ roll toute ma vie, et l’autre par la musique à haute teneur en informations. »

Bien sûr, de nombreux facteurs ont contribué à cette prise de conscience, comme l’ont démontré ceux qu’il a rencontrés au cours de sa carrière. Par exemple, travailler aux côtés de Zappa lui a beaucoup appris sur le monde périlleux du perfectionnisme impitoyable, mais cela lui a également inculqué une profonde appréciation du processus créatif et de la beauté de la prise de risque artistique. S’associer à David Lee Roth lui a également beaucoup appris sur le sens du spectacle, le charisme et le pouvoir de la théâtralité.

Vai semble avoir été témoin de tout cela, non seulement en rencontrant des noms comme Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Whitesnake et même Motörhead, mais aussi grâce à ses aventures plus lointaines comme sa contribution à l’effort solo de John Lydon et sa collaboration avec Mary J Blige, Joe Jackson et bien d’autres. En fin de compte, Vai s’est essayé à de nombreux genres et projets, son approche unique et distinctive s’étendant bien au-delà des contraintes du métal.

En conséquence, découvrir les influences et les artistes préférés de Vai est intriguant pour les musiciens et les fans de musique, car cela donne un aperçu rare de l’esprit de quelqu’un qui a non seulement observé une vaste gamme de styles musicaux, mais qui a également travaillé en étroite collaboration avec certaines des figures les plus emblématiques de l’industrie. En d’autres termes, lorsque Vai partage ses musiciens préférés, cela signifie qu’ils se démarquent parmi un éventail infini de choix.

« Quand j’étais jeune [my influence] « C’était Robert Plant, plus tard c’était Devin Townsend », a dit Vai un jour Plus fort. Ce n’est pas une surprise totale, surtout si l’on considère que la plupart des jeunes musiciens de rock en herbe se sont tournés vers des groupes comme Led Zeppelin pour étudier l’art de briser les codes. La découverte de Strapping Young Lad a également probablement exposé Vai aux extrémités du métal et à la recherche de l’équilibre délicat entre agressivité et résonance.

« C’était incroyable de voir David Coverdale chanter tous les soirs », a-t-il ajouté. « Il ne ratait jamais une note. Il chantait juste. Je pourrais en dire autant de Dave Roth. » Les raisons pour lesquelles il appréciait Roth étaient claires, mais David Coverdale semble être un choix à la fois évident et moins évident pour diverses raisons. Pour commencer, découvrir Deep Purple était un rêve pour tout guitariste, principalement parce que Ritchie Blackmore était semblable à un modèle pour ceux qui aspiraient à maîtriser l’art du grand rock axé sur la guitare.

Coverdale, en revanche, était assez inconnu lorsqu’il a remplacé Ian Gillan en tant que chanteur principal, et les fans qui étaient là depuis le début, comme Vai, ont estimé que trop de changements avaient eu lieu pour maintenir l’admiration. « Je me suis juste dit : ‘Tu ne l’aimes pas immédiatement’, parce qu’il n’est pas ton héros », a-t-il admis à Guitare ultime lorsqu’il parle du moment où il a appris que Coverdale faisait partie du groupe.

Il lui a cependant donné une chance et, voilà, il a été complètement charmé. « J’ai acheté ce disque [Burn]« Et mon Dieu, j’étais abasourdi », a-t-il révélé. « C’était un si grand chanteur. Il se hissait petit à petit au premier rang. Quand j’ai vu, je crois que c’était au festival Us, où David chantait vraiment, je suis devenu fan, et j’étais fan de Coverdale Deep Purple pour tous ces disques. »

Coverdale a en fait conquis de nombreux fans de la même manière. Ce n’est pas très facile à chaque fois que votre groupe ou artiste préféré connaît un changement significatif de line-up ou de son, car souvent la suite n’est pas aussi bonne que celles que vous avez appris à apprécier au départ. Cependant, dès que Coverdale est entré en scène, son talent a parlé de lui-même et Deep Purple a continué à régner en maître.

