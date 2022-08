Steve Toussaint de House of the Dragon fait face à une réaction raciste

Les fans de franchises fantastiques peuvent être les pires personnes sur Terre. Maintes et maintes fois, nous les voyons se cogner les gencives sectaires en ligne lorsqu’un personnage noir est présenté à une série ou est échangé contre un personnage qui est “censé être” blanc. Ils veulent légitimement que la suprématie blanche s’étende à des mondes qui n’existent même pas.

L’acteur de House Of The Dragon dit qu’il a été victime d’une réaction raciste à propos d’un personnage noir

Steve Toussaint est apparu sur Le podcast officiel de Game of Thrones : La maison du dragon et en parlant avec l’hôte Jason Concepcion, il a révélé que tous les fans de la série de fiction fantastique de George R. Martin n’étaient pas si désireux de voir son Black a ** à l’écran. Toussaint joue Corlys Velaryon “The Sea Snake” et il est aussi l’homme le plus riche de ce monde.

Hmm, difficile d’imaginer pourquoi un groupe de fans de Lily White prendrait ombrage avec une telle chose…

Voici ce que Toussaint avait à dire sur le contrecoup via L’indépendant:

“Il y avait des gens qui n’étaient pas si enthousiastes à l’idée que des gens qui me ressemblent jouent ce rôle, ce qui était un peu ennuyeux car c’est une tâche assez importante sans avoir à gérer ce genre de choses”, a-t-il déclaré.

CHAUD le co-créateur Ryan Condal a parlé à Divertissement hebdomadaire récemment et il a clairement indiqué ce que lui et son partenaire créatif avaient l’intention de faire avec ce spectacle.

“Le monde est très différent aujourd’hui de ce qu’il était il y a 10 ans, lorsque [Game of Thrones] tout a commencé. C’est différent d’il y a 20 ans quand Peter Jackson a fait Le Seigneur des Anneaux. Ces types d’histoires doivent être plus inclusifs qu’ils ne l’ont été traditionnellement. “C’était très important pour [co-creator Miguel Sapochnik] et moi pour créer une émission qui n’était pas un autre groupe de Blancs à l’écran, juste pour le dire très crûment.

Enfer, même si cette émission est une poubelle complète, nous allons regarder, diffuser et partager juste pour contrarier les racistes. Et vous?