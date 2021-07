Steve Tandy et Mako Vunipola des Lions britanniques et irlandais répondent aux critiques de Rassie Erasmus sur les réseaux sociaux | Nouvelles du rugby à XV

Rassie Erasmus a de nouveau utilisé son compte Twitter pour tirer sur les Lions

Steve Tandy et Mako Vunipola ont tous deux répondu après que Rassie Erasmus se soit à nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour critiquer les Lions britanniques et irlandais.

Le dernier clip publié sur le compte Twitter d’Erasmus vient de la défaite 22-17 de l’Afrique du Sud au Cap samedi et voit Ali Price tacler Cheslin Kolbe près de la ligne de touche avant que le pilier Vunipola ne ramasse l’aile des Springboks au sol.

« Cheslin est évidemment joué dans les airs et clairement pas directement en contact !! Plus important encore pour les jeunes qui regardent ce clip !!!! » Erasmus a tweeté.

« Veuillez ne jamais déplacer ou toucher un joueur blessé au sol, c’est imprudent et dangereux ! »

Cela survient le lendemain d’Erasmus, qui a lui-même suscité la controverse en agissant comme porteur d’eau pour les Springboks pendant la série, a retweeté un message d’un utilisateur anonyme montrant des « appels douteux » des officiels contre les champions du monde.

Dans le cadre du retweet, Erasmus ajoute: « Merci. C’est du rugby – parfois les appels vous conviennent et d’autres fois non ».

Dans une torsion, l’affiche anonyme nommée « Jaco Johan » utilise le même type de graphisme – un cercle jaune – pour mettre en évidence le prétendu acte criminel qu’Erasmus le fait sur son compte officiel.

De plus, l’utilisateur n’a tweeté que deux fois et à chaque fois, le contenu était constitué de clips vidéo impliquant les Lions dans un jeu dangereux.

Cependant, l’entraîneur de la défense des Lions Tandy a riposté aux commentaires d’Erasmus en félicitant les officiels du match pour leur gestion du premier test et a insisté sur le fait que toutes les plaintes qu’ils auraient seraient traitées par l’organe directeur World Rugby.

« Nous pensons que les officiels ont fait du bon travail et nous continuerons à passer par les canaux appropriés », a déclaré Tandy. « Nous devons faire attention à ce que nous faisons et parler sur le terrain. Les commentaires de Rassie sont les siens. Il est sorti et a dit des morceaux, mais chaque équipe a ces moments.

« C’est un travail difficile et je sais que tout le monde se plaint de certaines décisions. Je sais qu’il y a une frustration évidente que nous ressentons en tant qu’entraîneurs, mais nous devons contrôler cela parce que c’est un travail difficile et si nous pouvons le garder dans les bons canaux.

« C’est probablement le meilleur moyen car c’est difficile pour les joueurs, difficile pour les entraîneurs et difficile pour les arbitres aussi. »

Vunipola, quant à lui, a insisté sur le fait qu’il essayait seulement d’atteindre le ballon lorsqu’on lui a posé des questions sur l’incident de Kolbe et a présenté ses excuses à l’ailier pour toute blessure causée.

« Je me souviens juste d’avoir essayé de récupérer le ballon », a déclaré Vunipola. « J’ai vu qu’il était tombé et cela a été fait dans le feu de l’action. Il semblait aller bien. Il a joué pour le reste du match.

« Je suppose que s’il était vraiment blessé, c’était un peu imprudent. Mais j’ai senti que la collision n’était pas si grave. Nous étions en retard à l’époque et nous voulions un peu de rythme. Si je l’ai blessé, je m’en excuse. »

7:01 Will Greenwood est rejoint par Bobby Skinstad, Jamie Roberts et Simon Zebo pour discuter des gros appels des officiels lors du premier test de samedi entre l’Afrique du Sud et les Lions Will Greenwood est rejoint par Bobby Skinstad, Jamie Roberts et Simon Zebo pour discuter des gros appels des officiels lors du premier test de samedi entre l’Afrique du Sud et les Lions

Erasmus a utilisé Twitter il y a deux semaines pour attirer l’attention sur deux défis d’Owen Farrell lors du match ‘A’ de l’Afrique du Sud, mais après la défaite de samedi, il a semblé avoir adopté un ton plus conciliant.

« Pas d’excuses de ce côté !! Vous êtes loin de chez vous, des familles et passez par les mêmes protocoles covid difficiles que nous !! Félicitations et bien mérité !!! » a-t-il tweeté.