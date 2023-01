Steve Stone dit que Brian Clough a effrayé tout le monde à Nottingham Forest – même le président

Peut-être qu’une figure du football s’est retrouvée à la merci de la célèbre langue acérée de Brian Clough au fil des ans – et de l’ancien Nottingham Forest (s’ouvre dans un nouvel onglet) le milieu de terrain Steve Stone était l’un de ceux qui ont ressenti la peur de Vieux Big ‘Ead.

Mais il y avait un côté beaucoup plus doux à l’emblématique patron de Forest, dont le long mandat au City Ground est venu et quand il a pris sa retraite en 1993 après la première saison de Premier League.

Stone – qui a fait l’essentiel de ses apparitions en carrière pour Forest – a connu les deux facettes de Clough, ayant joué sous lui en tant que jeune au tout début de sa carrière.

Discuter avec QuatreQuatreDeux pour le dernier numéro disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet)Stone s’est souvenu de son temps avec Clough et de l’effet que le grand homme avait sur tout autour de lui :

“J’ai rejoint Forest à l’âge de 14 ans et j’ai passé six ans sous Brian. Il a eu ses problèmes quand il est parti en 1993, mais j’ai passé de bons moments avec lui.

C’était une personne tellement charismatique qui semblait toujours avoir le contrôle de tout. Tout le monde avait peur de lui, y compris le président ! Il avait cette aura, mais il pouvait aussi être si gentil.

Les plus jeunes allaient faire son jardin l’été ; il nous cuisinait un gros repas et nous offrait un verre de vin, même si nous étions mineurs ! Le tout était d’apprendre à nous connaître. Il y avait deux côtés à l’homme, et j’ai vu les deux.”