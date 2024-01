Steve Spagnuolo entre au Super Bowl à l’aube de l’histoire

NFL

Au cas où le message écrit sur les t-shirts « In Spags We Trust » qu’ils portaient dimanche n’était pas assez clair, les joueurs vedettes des Chiefs ont dit le reste.

Kansas City ne participerait pas au Super Bowl 2024 – en compétition pour remporter un troisième titre au cours des cinq dernières saisons – sans le génie schématique du coordinateur défensif Steve Spagnuolo, sa touche conviviale pour les joueurs et le charme artisanal qui accompagne le pudding à la crème de banane de sa femme. dans l’établissement pour partager chaque semaine.

“Je pense toujours que Spags devrait être en lice pour le titre d’entraîneur adjoint de l’année avec ce qu’il a été capable de faire avec cette défense de l’année dernière à cette année”, a déclaré le plaqueur défensif All-Pro Chris Jones après que les Chiefs aient contrecarré les dynamiques Ravens, 17- 10, lors du match de championnat de l’AFC. “Comment il a pu surmonter beaucoup d’obstacles et comment il a pu forcer beaucoup de gars à grandir.”

Spagnuolo s’est imposé comme l’un des meilleurs entraîneurs adjoints de tous les temps de la NFL.

Les prouesses défensives de Steve Spagnuolo permettent aux Chiefs de jouer pour un autre titre du Super Bowl. PA

Spagnuolo pourrait être le premier coordinateur à remporter cinq Super Bowls. PA

Il est déjà le seul coordinateur offensif ou défensif à avoir remporté le Super Bowl dans ce rôle avec plusieurs franchises (Giants de 2007, Chiefs de 2019 et 2022), et une victoire le 11 février contre les 49ers briserait une égalité à cinq et ferait de lui le premier coordinateur quadruple vainqueur du Super Bowl de chaque côté du ballon.

“Spags, il semble que lorsque les matchs deviennent plus importants, lorsque les défis deviennent plus élevés, il est encore plus performant”, a déclaré le quart-arrière Patrick Mahomes, rendant hommage à un compliment qui lui est souvent adressé.

L’héritage new-yorkais de Tom Coughlin, Justin Tuck, Antonio Pierce et d’autres a bénéficié lorsque Spagnuolo a conçu la course aux passes qui a harcelé Tom Brady et a ruiné la tentative des Patriots d’une saison invaincue au Super Bowl 2008.

Mais, comme cela a été le cas pour d’autres grands coordinateurs, le succès de Spagnuolo ne s’est pas traduit lors de sa seule opportunité à temps plein en tant qu’entraîneur-chef.

Il a affiché un pourcentage de victoires de 0,208, le troisième pire de l’histoire de la NFL (minimum 50 matchs) avec les Rams 2009-11.

“Quand vous regardez les coordinateurs défensifs dans l’histoire de ce match, il est aussi bon que nous l’avons vu”, a déclaré Brian Baldinger, analyste du NFL Network, au Post. « Si Spags était plus [outspoken], peut-être qu’il pourrait redevenir entraîneur-chef. Mais il est si humble.

« C’est qu’il comprend simplement comment utiliser toutes ses pièces, et il comprend ce qu’il a et ce qu’il n’a pas. Son plan de match contre Buffalo en séries éliminatoires était totalement différent de celui contre Buffalo lors de la semaine 14. »

Spagnuolo a écrit un autre chef-d’œuvre contre les Ravens, dictant les conditions de sorte que l’attaque précipitée classée n ° 1 de la NFL a tenté un record de 16 points de la saison – seulement six par les porteurs de ballon – l’offensive n ° 4 n’a réussi qu’un touché en jeu cassé au cours de la saison. 57 premières minutes et le MVP présumé Lamar Jackson a enregistré son deuxième QBR le plus bas (42,9).

“Nous avons lancé le livre sur Lamar – pressions de zone, pressions humaines, fausses pressions, fausses pressions qui ressemblent à des pressions qui ont fini par être des baisses de zone”, a déclaré la sécurité Justin Reid. “Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions pour le confondre et ne pas lui lancer le même regard deux fois pendant tout le match.”

Spagnuolo a fait confiance aux cornerbacks L’Jarius Sneed et Trent McDuffie – peut-être le meilleur duo de la NFL – sur une île et a incité Jackson à effectuer des lancers profonds téméraires.

Le coordonnateur défensif des chefs Steve Spagnuolo (à droite) s’entretient avec la sécurité Juan Thornhill (22) et la sécurité Justin Reid (20) sur le banc. PA

Il était 3 sur 11 passant au-delà de 10 mètres, dont 2 sur 7 au-delà de 20, selon Pro Football Focus.

“Vous ne savez pas ce que vous allez obtenir de Spags jusqu’à ce que le match soit terminé”, a déclaré Baldinger. «Ils ont supprimé les tirs profonds et ont très bien attaqué la ligne de mêlée avec une variété de fronts. Ils ont obligé Lamar à conserver le ballon en première mi-temps, ils l’ont poursuivi avec des blitz en seconde période, puis ils ont brouillé ses mêlées limitées.

Les Chiefs ont une dette de gratitude envers les Giants.

Leur défense était en désordre avant l’arrivée de Spagnuolo en 2019 et ses conseils ultérieurs à travers plusieurs incarnations sur la voie du classement n°2 en termes de score et n°2 en verges totales cette saison.

Le deuxième passage de Spagnuolo en tant que coordinateur défensif des Giants (2015-17) s’est terminé lorsqu’il a obtenu une fiche de 1-3 en tant qu’entraîneur-chef par intérim à la place de Ben McAdoo, licencié, et n’a pas été retenu par un nouveau Pat Shurmur.

Il a passé l’année suivante comme habitué au siège de NFL Films dans le New Jersey, étudiant des programmes aux côtés de Baldinger, attendant une opportunité comme celle de renouer avec l’entraîneur-chef Andy Reid, un ami depuis leurs années d’entraîneur universitaire dans les années 1980.

“Spags est le meilleur coordonnateur défensif”, a déclaré Justin Reid, qui a joué pour cinq joueurs au cours de sa carrière. « Sa défense est tellement amusante à jouer et elle est tellement dynamique. Cela crée tout un groupe de joueurs spéciaux.

Certains de ces joueurs pourraient être enclins à porter leurs nouveaux maillots arborant le visage de Spagnuolo à Las Vegas pendant la semaine du Super Bowl.

“J’ai été touché et embarrassé, pour être tout à fait honnête avec vous”, a déclaré Spagnuolo à Fox4 Kansas City lors de la célébration sur le terrain. « Ces gars-là se sont amusés avec ça. Dieu merci, nous avons fini par bien réussir, car je me serais senti vraiment mal si nous ne l’avions pas fait. Ces choses ne seront bonnes que si vous les gagnez – nous allons donc essayer de trouver un moyen de les gagner.











