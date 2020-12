Le batteur australien Steve Smith se prépare à jouer pour la série à domicile à l’Adelaide Oval. Avant le premier match test Inde contre Australie, le joueur de cricket a partagé un message pour sa femme Dani Willis qui lui manque beaucoup. Steve a publié un compte à rebours sur Instagram pour Dani qui était loin de lui au cours des 114 derniers jours. La star du sport compte maintenant les jours jusqu’à ce qu’il retrouve sa femme. Steve, actuellement en Australie, a révélé qu’il verrait sa femme pendant la période de Noël à Melbourne.

Le batteur de test classé n ° 1 mondial a partagé une photo sur Instagram de lui-même et de Dani et a écrit: «114 jours plus tard et seulement 7 à faire! Ça fait 4 mois et demi loin de ma femme @dani_willis mais j’ai hâte qu’elle me rejoigne à Melbourne la semaine prochaine juste à temps pour Noël! »

Le 15 décembre, Steve a quitté la séance de routine de l’Australie à mi-chemin et est retourné au vestiaire.

Le talisman du test s’est plaint et est de nouveau en forme pour le test d’ouverture. Il a récemment été vu s’entraîner aux filets.