STEVE Scully est l’hôte et le producteur de l’émission téléphonique matinale de C-SPAN, Washington Journal et The Weekly.

Scully a rejoint C-SPAN en 1990 en tant que rédacteur politique et producteur de la Maison Blanche.

Steve Scully quitte-t-il C-SPAN ?

Selon Axios, Scully quittera C-SPAN après plus de 30 ans avec le média.

Le dernier jour de Scully avec C-SPAN sera le 2 juillet.

L’homme de 60 ans rejoindra le Bipartisan Policy Center en tant que vice-président directeur des communications.

Ni Scully ni C-SPAN n’ont commenté la nouvelle du départ du journaliste de l’émission.

Scully a couvert huit élections présidentielles pour le réseau.

Depuis qu’il a rejoint C-SPAN, Scully a interviewé tous les présidents américains depuis Gerald Ford.

Scully a-t-il été mis en congé administratif en 2020 ?

En 2020, C-SPAN a mis Scully en congé administratif après avoir menti sur le piratage de son compte Twitter.

Scully devait modérer le deuxième débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden avant son annulation.

La suspension de Scully est intervenue après un tweet controversé adressé à l’ancien chef des communications de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci.

C-SPAN a déclaré que Scully avait avoué avoir menti au sujet du piratage présumé.

« Il comprend qu’il a fait une grave erreur », avait alors déclaré le réseau.

« Nous avons été très attristés par cette nouvelle et ne cautionnons pas ses actions. »

Quelle est la valeur nette de Steve Scully ?

Par Fullcelebs, la valeur nette de Scully est estimée à 4 millions de dollars.