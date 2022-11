Steve Schwarzman de Blackstone n’aidera pas Trump

Le PDG de Blackstone, Stephen Schwarzman, écoute le président américain Donald Trump lors du forum stratégique et politique de Trump avec les chefs de la direction des grandes entreprises américaines à la Maison Blanche à Washington le 3 février 2017.

Pierre noire Le PDG et mégadonateur républicain Steve Schwarzman n’a pas l’intention de financer la campagne 2024 de l’ancien président Donald Trump pour la Maison Blanche – du moins pas dans la primaire du GOP.

“L’Amérique fait mieux lorsque ses dirigeants sont enracinés aujourd’hui et demain, pas aujourd’hui et hier”, a déclaré Schwarzman dans un communiqué à CNBC mercredi. “Il est temps que le Parti républicain se tourne vers une nouvelle génération de dirigeants et j’ai l’intention de soutenir l’un d’entre eux lors des primaires présidentielles.”

La déclaration de Schwarzman a été rapporté plus tôt par Axios. Sa décision de retirer son argent de Trump fait suite à un rapport de CNBC mardi selon lequel d’autres gros donateurs républicains, dont le PDG de Citadel Ken Griffin, quitteraient Trump dans sa candidature à la nomination du GOP 2024.

Schwarzman n’a pas précisé quels autres candidats potentiels il soutiendrait à la place de Trump. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, entre autres, n’a pas exclu d’affronter Trump lors d’une primaire du GOP.

Les mouvements interviennent alors que certains républicains considèrent en privé Trump comme toxique pour la fortune du parti. Lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, presque tous les candidats auxquels l’ancien président s’est accroché dans les courses d’État swing pour le gouverneur, le secrétaire d’État et le Sénat américain – y compris d’éminents négateurs du fait que le président Joe Biden a remporté les élections de 2020 – ont perdu.

Schwarzman, autrefois l’un des plus éminents partisans de Trump à Wall Street, a critiqué l’ancien président après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021.

“L’insurrection qui a suivi les propos du président aujourd’hui est épouvantable et un affront aux valeurs démocratiques qui nous sont chères en tant qu’Américains”, a déclaré Schwarzman dans un communiqué à l’époque. “Je suis choqué et horrifié par la tentative de cette foule de saper notre Constitution. Comme je l’ai dit en novembre, le résultat des élections est très clair et il doit y avoir une transition pacifique du pouvoir.”

Schwarzman s’est allié pour la première fois avec Trump à la fin de l’élection présidentielle de 2016. Mais avant sa décision de soutenir la première course réussie de Trump à la présidence, il a contribué 100 000 $ à Right to Rise, un super PAC qui a soutenu l’ancien gouverneur de Floride Jeb Bush, selon OpenSecrets.

Bush a fini par perdre face à Trump lors des primaires. Schwarzman a ensuite soutenu l’homme d’affaires new-yorkais alors qu’il battait Hillary Clinton aux élections générales de 2016.

Depuis la première course de Trump à la présidence, Schwarzman est devenu l’un des plus grands donateurs du Parti républicain. Lors de l’élection présidentielle de 2020, il a fait don de 3 millions de dollars à America First Action, un super PAC qui a soutenu la candidature de Trump, selon OpenSecrets.

Schwarzman et sa femme se sont combinés pour donner plus de 35 millions de dollars à leurs candidats préférés ce cycle, la grande majorité de leurs dons allant aux républicains.

Schwarzman figurait parmi les 10 principaux donateurs lors des élections de mi-mandat de 2022, qui semblent susceptibles de conduire à une étroite majorité républicaine à la Chambre. Les démocrates ont réussi à garder le contrôle du Sénat.

Schwarzman à lui seul a donné juste au nord de 35 millions de dollars ce cycle aux républicains candidats aux sièges du Congrès.

– Kayla Tausche de CNBC a contribué à ce rapport