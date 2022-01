Steve Schmidt livre un avertissement à propos de Tucker Carlson

Steve Schmidt a averti que Tucker Carlson avait des sympathies fascistes et pourrait être le successeur de Trump.

Vidéo de Schmidt :

Steve Schmidt met en garde l’Amérique contre Tucker Carlson sur #DeadlineWH « . Le successeur de Trump ne sera pas quelqu’un qui ressemble à Diet Coke. Ce ne sera pas une pâle imitation comme Desantis. Ce sera une amplification, quelqu’un comme Carlson, Youngkin. Quelqu’un de cet acabit. » pic.twitter.com/vyDrIF9nXb – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 27 janvier 2022





Steve Schmidt a déclaré sur MSNBC’s Deadline: White House :

je ne sais pas ce qui motive lui mais je soupçonne que c’est de l’ambition Pour le pouvoir. Je pense qu’il est très important de comprendre que Tucker Carlson ne devrait pas être considéré comme un Russe idiot ou propagandiste utile. C’est un homme politique significatif figure dans ce pays. Le successeur de Trump n’ira pas être quelqu’un comme Diet Coke. Ce ne sera pas une pâle imitation comme Désantis. Ce sera quelqu’un comme Carlson, Jeune. Quelqu’un de cet acabit. Tucker Carlson ne devrait pas Trump courir ou courir pourrait être un formidable candidat aux Républicains nomination.

Qu’est-ce qu’il est réveillé à l’intérieur de la Parti républicain c’est ça souche isolationniste, il n’est vraiment pas différent des commentateurs enracinement contre l’Angleterre en 1939 et 1940. Isolationnistes. Les gens qui ont des sympathies fascistes.

C’est quelqu’un que nous connaissons amoureux de la Hongrie et antisémite autocrate d’un pays sur le du mauvais côté deux fois dans les deux mondes guerres alors quand on regarde ça et regarde ce moment, c’est tout à fait évident ce que Tucker Carlson est devenu et ce que nous faut comprendre c’est si Poutine agit en Ukraine si vous avez l’agression russe en Europe pour régler la politique l’ordre mondial qui a émergé de la deuxième Guerre mondiale qui a fait 100 morts millions de personnes auraient fini efficacement et presque certainement garanties est une invasion de Taïwan par les Chinois. Alors que l’ordre mondial s’effondre et quelque chose de plus sombre émerge dans son endroit, et c’est ce qui est si déconcertant à tant de la droite américaine dans cette étape de métastaser dans ce situation.

Tucker Carlson est plus qu’un hôte Fox

La propagande et la désinformation nocturnes de Carlson contribuent à faire du Parti républicain une droite avec un mouvement autoritaire. Steve Schmidt a probablement raison. Quelqu’un propose le nom de Tucker Carlson en tant que futur candidat républicain à la présidence, et cette personne est probablement Carlson lui-même.

Tucker Carlson est une espèce différente des hôtes Fox des générations passées. Il ne se contente pas de construire un empire médiatique et de gagner beaucoup d’argent. Tucker Carlson semble vouloir le pouvoir et cette soif de pouvoir ainsi que la plate-forme de télévision ont fait de lui une menace pour la république.