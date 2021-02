Après avoir annoncé son départ du projet Lincoln, le co-fondateur Steve Schmidt s’est vanté d’avoir endommagé Donald Trump et a esquivé les questions sur les scandales majeurs du groupe, comme même Meghan McCain a révélé la «haine» que les conservateurs avaient pour lui.

Dans sa déclaration officielle sur sa séparation avec Lincoln Project, Schmidt s’est vanté de sa prochaine apparition dans l’émission de Bill Maher « Real Time » et a déclaré qu’il prendrait un « Indispensable » pause après l’entretien.

Maher a évité d’interroger Schmidt sur les allégations selon lesquelles il était au courant du comportement prédateur présumé du co-fondateur John Weaver. Weaver a été accusé d’offrir à plusieurs reprises une promotion professionnelle à de jeunes hommes en échange de faveurs sexuelles. L’animateur de l’émission n’a même pas présenté Schmidt avec ses informations d’identification du projet Lincoln, se référant à lui comme le « Fondateur de SES Strategies et contributeur MSNBC. »

Aussi sur rt.com Le projet Lincoln s’autodétruit? Steve Schmidt, co-fondateur du groupe anti-Trump, démissionne au milieu d’une série de scandales

Reconnaissant que son invité avait eu une «semaine difficile», Maher s’est principalement concentré sur les accusations selon lesquelles le projet Lincoln était un « escroquer » pour profiter à des millions de critiques de Trump, bien qu’il semble être en désaccord avec cette notion.

«Vous pouvez dire ce que vous voulez ici. Je ne suis pas ici pour vous poursuivre, » Dit Maher. «AOC a dit ‘The Lincoln Project’, c’est votre projet qui a diffusé beaucoup de bonnes publicités – les libéraux ont adoré ces publicités. Elle a dit que vous étiez en «territoire d’escroquerie». Je ne sais pas, j’aime les publicités. «

Schmidt a vanté son organisation comme «le Super PAC le plus réussi de l’histoire politique américaine». Il a également affirmé que le groupe a fait «D’énormes dommages à Donald Trump» et « détruit » la relation de l’ancien président avec Mike Pence.

Sur les finances, Schmidt a déclaré que 63 à 66 millions de dollars sur les 87 millions de dollars levés par le groupe avaient été investis «Programmes de contact avec les électeurs», mais les paiements des sous-traitants n’ont pas été divulgués, soi-disant pour « protéger » personnel de «Harcèlement par les gens de Trump».

Aussi sur rt.com Fraîchement banni du projet Veritas, Twitter est accusé d’avoir donné un laissez-passer au projet Lincoln anti-Trump pour avoir publié les premiers ministres des anciens membres

Le projet Lincoln a été secoué par de nombreux scandales ces dernières semaines. Suite à des rapports sur le comportement de Weaver et son départ du groupe, Schmidt a déclaré que le groupe n’avait aucune connaissance des actions du cofondateur et qu’il n’était jamais en présence physique de quiconque dans le groupe. Les critiques ont accusé Schmidt de connaître les allégations et de les ignorer.

Une autre co-fondatrice, Jennifer Horn, a quitté le groupe et des messages privés entre elle et un journaliste ont été divulgués dans un tweet supprimé depuis du groupe. Au moins trois autres ont également quitté l’organisation.

Les critiques ont fustigé Maher en donnant à Schmidt une plate-forme pour faire l’éloge de son propre groupe tout en évitant une confrontation sur l’une des nombreuses controverses.

« Ils ne se soucient pas des victimes de Weavers ou du piratage de comptes Twitter, » écrivain Stephen L. Miller tweeté sur la relation des médias grand public avec les membres les plus éminents du Lincoln Project, y compris Schmidt.

Bill Maher n’a posé aucune question à Steve Schmidt sur sa relation avec un prédateur sexuel connu https://t.co/U80gWw0chz – Justin Miller (@ justinjm1) 13 février 2021

tu dois être foutu en te moquant de moi, Bill Maher n’était pas une interview difficile? l’esprit soufflé – Jeff B., qui diable est ce type ?? (@EsotericCD) 13 février 2021

.@billmaher s’est discrédité à jamais la nuit dernière en ignorant complètement le scandale Weaver dans le @SteveSchmidtSES entretien. – John Cardillo (@johncardillo) 13 février 2021

À l’époque de l’interview de Schmidt en « temps réel », la co-animatrice de « The View », Meghan McCain, a également révélé que Weaver et Schmidt avaient été bannis des funérailles de son père John McCain et a tweeté: «John Weaver et Steve Schmidt étaient tellement méprisés par mon père qu’il s’est fait un devoir de leur interdire ses funérailles. Depuis 2008, aucun McCain ne leur aurait craché dessus s’ils étaient en feu.

1. J’ai beaucoup hésité à commenter, mais comme mon père décédé ne cesse d’être invoqué, je dirai ceci: John Weaver et Steve Schmidt étaient tellement méprisés par mon père qu’il s’est fait un devoir de leur interdire ses funérailles. Depuis 2008, aucun McCain ne leur aurait craché dessus s’ils étaient en feu. – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 13 février 2021

3. Ce qui me dégoûte tellement, c’est que quiconque se livrerait à un comportement aussi horrible et potentiellement illégal utiliserait ses associations médiatiques avec mon père pour obtenir des opportunités. Mon père a été trahi par toi, t’a détesté pour ça, et nous le savons tous. – Meghan McCain (@MeghanMcCain) 13 février 2021

« Commencer à se sentir comme les seules personnes qui ont réellement des relations positives avec John Weaver et Steve Schmidt travaillent à CNN et MSNBC, » Le fondateur de Grabien, Tom Elliott, a écrit en réponse.

Commencer à se sentir comme les seules personnes qui ont réellement des relations positives avec John Weaver et Steve Schmidt travaillent à CNN et MSNBC https://t.co/zYNLvPGT4P – Tom Elliott (@tomselliott) 13 février 2021

Une controverse qui a été mentionnée lors de l’interview de Maher était personnelle au comédien libéral. Maher a accusé le groupe d’avoir volé l’un de ses « Les morceaux battent presque pour battre. »

Se référant à « L’annonce sur Trump étant infirme et incapable de mettre une phrase ensemble », Schmidt a nié avoir soulevé le travail, bien que le groupe ait été accusé de plagiat.

« Steve, ne me fais pas montrer les deux, » Maher a averti, car Schmidt a continué à nier avoir volé la blague pour une publicité.

