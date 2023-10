Steve Scalise ne semble pas avoir de voix pour devenir président alors que le GOP reste divisé

Les législateurs républicains sont restés divisés jeudi après avoir nommé le représentant Steve Scalise comme candidat à la présidence du Parlement. Chambre des députésce qui laisse craindre que la chambre basse soit à nouveau confrontée à des élections de longue durée avec plusieurs tours de scrutin.

Le chef de la majorité républicaine de Louisiane ne semble pas disposer des 217 voix républicaines nécessaires pour remporter le marteau du président, compte tenu de la faible marge au sein d’une Chambre étroitement divisée.

Scalise a obtenu la nomination de son parti mercredi après avoir battu le président du comité judiciaire Jim Jordan de l’Ohio lors d’un vote serré de 113 voix contre 99 lors d’une réunion à huis clos.

Le parti est resté divisé après le scrutin interne et la Chambre s’est ajournée mercredi soir sans vote en salle plénière sur la candidature de Scalise. On ne sait pas quand Scalise affrontera la Chambre. Le GOP a prévu une autre réunion à huis clos jeudi à 12 h 15 HE.

La représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, l’un des législateurs du GOP qui reste opposé à Scalise, a déclaré que le membre du Congrès de Louisiane devrait faire face à un vote en salle jeudi plutôt qu’à une autre réunion du parti à huis clos.

Greene a évoqué la possibilité que Scalise doive faire face à plusieurs tours de scrutin. Le représentant Kevin McCarthy a dû faire face à 15 scrutins avant d’être élu président en janvier.

« Si Kevin McCarthy devait faire 15 tours, alors le prochain président devrait être capable de faire la même chose ou plus s’il le faut », a déclaré Greene.