Steve Scalise et Jim Jordan font face à un combat tendu et divisé entre les présidents du GOP à la Chambre

WASHINGTON — Les républicains en lice pour devenir le prochain président de la Chambre feront valoir leurs arguments devant les législateurs républicains mardi, première étape formelle pour régler une course déclenchée il y a une semaine après qu’une révolte interne a évincé le président Kevin McCarthy et laissé la Chambre sans leader.

Les tensions sont vives et les deux candidats déclarés ont déjà divisé la conférence. Le chef de la majorité Steve Scalise, R-La., a obtenu le soutien des membres de centre-droit et des districts swing, et le brandon de droite Jim Jordan, R-Ohio, a obtenu le soutien de l’ancien président Donald Trump et de divers conservateurs de la Chambre.

Un candidat républicain devra remporter une majorité simple à la Chambre pour être élu président – ​​au moins 217 des 221 républicains (aucun démocrate ne devrait rejoindre les républicains, et il y a deux sièges vides). On ne sait pas exactement quand ce vote aurait lieu, et cela pourrait à nouveau être un processus compliqué comme les 15 tours de scrutin qu’il a fallu à McCarthy, R-Calif., pour remporter le marteau.

Les républicains de la Chambre se sont réunis pendant deux heures lundi et plusieurs législateurs ont déclaré à NBC News qu’il n’était pas clair s’ils éliraient un président d’ici la fin de la semaine. La représentante Kelly Armstrong, RN.D., a qualifié cela de « tirage au sort ». Le représentant Don Bacon, R-Neb., a averti : « Cela va prendre un certain temps pour se concrétiser. »

Pendant ce temps, le représentant Max Miller, R-Ohio, un partisan de Jordan, a appelé à un retard d’une semaine dans le vote du président, affirmant que les républicains doivent faire les choses correctement.

« Cela fait moins d’une semaine. Le corps est encore chaud », a déclaré Miller.

Le prochain orateur sera confronté à des défis majeurs, notamment la date limite du 17 novembre pour financer le gouvernement sous peine de paralysie, ainsi qu’un conflit croissant entre Israël et le Hamas.

Scalise et Jordan feront leurs présentations mardi à 17 heures lors d’un forum de candidats à huis clos. Ensuite, les républicains de la Chambre devraient organiser un scrutin privé et secret mercredi à 9 heures du matin pour choisir leur candidat avant de convoquer le vote en salle.

McCarthy lui-même est un candidat cheval noir, car certains républicains insistent pour qu’il soit réintégré. Ils comprennent les représentants David Valadao, un compatriote républicain de Californie, et Mike Lawler, RN.Y., un étudiant de première année qui représente un district swing.

« Je sais que parmi les conversations que j’ai eues avec de nombreux collègues, les gens sont dégoûtés par ce qui s’est passé. Cela n’aurait pas dû arriver », a déclaré Lawler aux journalistes lundi.

« Je pense qu’une grande majorité des membres de la conférence souhaitent vraiment revenir au travail pour lequel nous avons tous été élus. Et beaucoup de gens pensent que Kevin McCarthy est la bonne personne pour nous diriger », a-t-il déclaré.

Lawler a rejeté les suggestions selon lesquelles McCarthy n’aurait pas pu obtenir 217 voix après que huit républicains aient voté pour l’évincer.

« Qui peut? Quelqu’un a-t-il les voix ? Non », a-t-il dit. « La semaine dernière a été sans précédent. Je pense donc que quiconque déclare simplement : « Eh bien, ce n’est pas possible » – évidemment, tout est possible dans cet endroit.

Mais certains des huit ennemis du GOP qui ont voté pour évincer McCarthy, notamment les représentants Matt Gaetz de Floride et Tim Burchett du Tennessee, disent qu’il n’y a aucune chance qu’ils changent de cap et le soutiennent.

« Les mathématiques sont réelles. Il est temps d’avancer », Gaetz wpourrire sur X en réponse à Lawler.

La représentante Nancy Mace, RS.C., l’une des huit qui ont voté pour destituer McCarthy, a republié le tweet de Gaetz : ajouter: « Il n’est pas du tout surprenant que les gens qui votent pour des déficits de mille milliards de dollars, des projets de loi omnibus massifs et des CR ne puissent pas compter. » (« CR » sont des résolutions continues, qui sont des projets de loi de dépenses temporaires.)

Le représentant Andy Biggs, R-Arizona, a levé les yeux au ciel lorsqu’on lui a posé des questions sur un retour de McCarthy, refusant de commenter au-delà du roulement des yeux.

Et même si McCarthy a assumé lundi un rôle de conférencier en tenant une conférence de presse et en exposant sa vision des relations futures entre les États-Unis et Israël, il a insisté plus tard sur le fait qu’il ne se présentait pas à ce poste.

« Non, je ne suis pas candidat », a-t-il déclaré lundi dans l’émission « Meet the Press Now » de NBC. « Je soutiendrai celui que la conférence choisira. »

Il a néanmoins refusé de soutenir Scalise ou Jordan, et il n’a pas exclu de revenir à ce poste si ses collègues le soutiennent : « Laissons la conférence en décider. … Je ne vais pas participer à cela.