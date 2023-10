Steve Scalise a remporté la nomination à la présidence, mais pas le soutien de l’ensemble de son parti

Les républicains de la Chambre ne parviennent pas encore à un consensus entre eux pour élire un président de la Chambre, même après que le chef de la majorité Steve Scalise ait été nommé par leur conférence pour assumer ce poste, ont déclaré mercredi des membres à la Daily Caller News Foundation.

Scalise a été nommé candidat républicain à la présidence par 113 voix contre 99 mercredi, battant le président du comité judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, par une faible marge. Cependant, il y a encore plusieurs récalcitrants malgré la nomination de Scalise, ce qui complique les projets des Républicains de la Chambre pour une élection à la présidence, ont déclaré des membres au DCNF au Capitole. (EN RELATION : Voici qui pourrait succéder à Kevin McCarthy en tant que prochain président de la Chambre)

« Nous n’avons pas les voix », a déclaré au DCNF le représentant républicain Thomas Massie du Kentucky, qui a ajouté qu’il était actuellement opposé à l’élection de Scalise. « Il y a un nombre important et croissant de personnes qui ne voteront pas pour Scalise », a-t-il déclaré.

Je viens de voter pour Jim Jordan à la présidence lors d’un scrutin privé lors d’une conférence, et je voterai pour Jim Jordan à la Chambre. J’aime Steve Scalise, et je l’aime tellement que je veux le voir vaincre le cancer plus que sacrifier sa santé dans la position la plus difficile de… – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 11 octobre 2023

Massie fait référence à la réunion de la conférence des Républicains de la Chambre mercredi, où Scalise a répondu aux questions des membres sur son projet d’adopter des projets de loi de crédits pour financer le gouvernement d’ici le 17 novembre, date à laquelle le financement alloué dans le cadre d’une résolution continue du 30 septembre expirera. Massie a déclaré que Scalise n’avait pas élaboré de plan qui permettrait de fortes réductions en attente, exigées par certains conservateurs, mais auxquelles les démocrates des deux chambres du Congrès se sont opposés.

« Il ne peut pas expliquer quel est son plan… Cela me met mal à l’aise », a déclaré Massie. « Je ne pense pas que Scalise fixe correctement les attentes en matière de processus d’attribution de crédits », a-t-il déclaré.

«Je soutiens toujours la Jordanie. Le pays ne peut pas se permettre le statu quo », a écrit le représentant républicain Bob Good de Virginie dans une déclaration partagée par son porte-parole auprès du DCNF.

Les représentants Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene, Max Miller et Carlos Gimenez votent également toujours pour Jordan, selon plusieurs rapports.

Un porte-parole du républicain Mike Lawler de New York a, quant à lui, déclaré au DCNF qu’il était actuellement indécis quant à son vote.

Les alliés de Scalise insistent sur le fait qu’il est le seul candidat pouvant obtenir 217 voix à la conférence pour être élu. « [Scalise] est dans la position suivante derrière McCarthy. C’est la chose la moins perturbatrice de l’élire », a déclaré le représentant républicain John Duarte de Californie, qui auparavant prise en charge un effort pour restaurer l’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, à son poste après son éviction le 3 octobre.

« [Kevin McCarthy] veut que nous soutenions le candidat qui a le soutien majoritaire à la conférence », a-t-il ajouté. Massie, quant à lui, a déclaré que McCarthy était « parti et que nous devons passer à autre chose », tout en le félicitant et en affirmant que les membres qui continuent de soutenir ont le droit de le faire.

Le représentant républicain Pat Fallon du Texas était plus optimiste quant aux chances de Scalise. « Je pense que les membres de la conférence qui soutiennent Jordan feront la queue et soutiendront Scalise », a déclaré Fallon au DCNF devant la Chambre, ajoutant que « [w]Nous aurons un conférencier aujourd’hui.

Scalise, Jordan et McCarthy n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

