David WilsonRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Sarkissian sur l’affaire Texas CFP : Nous avons la meilleure victoire du pays L’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, cite la victoire de son équipe contre l’Alabama dans le cadre de son plaidoyer en faveur des Longhorns avant le premier classement CFP.

L’entraîneur du Texas, Steve Sarkisian, a profité de l’occasion avec le premier classement des séries éliminatoires de football universitaire à l’horizon pour défendre ses Longhorns lundi.

“J’ai évité cela”, a déclaré Sarkissian lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du classement dévoilé mardi soir. “Je dirais que nous avons actuellement la meilleure victoire du pays. Le fait que nous soyons allés à Tuscaloosa, en Alabama, et que nous ayons battu une équipe qui avait une fiche de 52-1 lors de nos 53 matchs précédents…

“J’entends tellement parler de la dureté de la SEC, mais je n’ai vu aucune de ces équipes aller en Alabama et gagner non plus, donc je me sens plutôt bien dans notre équipe.”

Le Texas est n°7 dans le sondage AP et 7-1 cette saison avec une défaite 34-30 contre l’Oklahoma, n°10, comme seul défaut.

Les Longhorns viennent de remporter une victoire de 35-6 contre BYU samedi malgré la perte du quart partant Quinn Ewers il y a deux semaines en raison d’une blessure à l’épaule. Maalik Murphy, étudiant de première année en chemise rouge, a terminé 16 sur 25 pour 170 verges et deux touchés avec une interception contre les Cougars.

“Nous sommes une équipe très polyvalente”, a déclaré Sarkissian, soulignant la défense, qui n’a pas permis de touché, et les équipes spéciales après que Xavier Worthy ait renvoyé un botté de dégagement pour un touché samedi. “Je pense que le fait que nous ayons commencé notre quart-arrière suppléant contre une équipe 5-2 et gagné 35-6 et que nous ayons une autre opportunité ce week-end de jouer avec notre quart-arrière suppléant… vous savez, toutes les équipes n’ont pas dû endurer ” Certaines des choses que nous avons dû faire. S’ils devaient jouer avec leur remplaçant, comment joueraient-ils ? Mais je pense que cela témoigne du type d’équipe que nous avons. “

Sarkisian a déclaré que le numéro 25 du Kansas State, qui se rendra à Austin ce week-end pour affronter le Texas, est un exemple de la profondeur du Big 12. Les Wildcats ont une fiche de 7-2 avec deux défaites sur la route contre le Missouri et l’Oklahoma State par un total de 11 points. , ont remporté leurs deux derniers matchs contre TCU et Houston par un score combiné de 82-3 et se classent dans le top 15 national en termes d’attaque et de défense.

“Alors que la ligue commence à se démarquer, nous commençons à découvrir que je pense que notre ligue est probablement un peu plus forte que ce que les gens lui pensaient début septembre”, a déclaré Sarkissian. “Et il y a beaucoup d’équipes qui jouent un très bon football, et peut-être que certaines de ces autres ligues ne sont pas aussi fortes que ce que les gens leur attribuaient au début de l’année. … Notre ligue est difficile. Vous avez Vous devez vous assurer que votre équipe est prête à jouer car, comme nous le constatons, de nombreuses équipes ont l’opportunité de concourir pour un championnat de conférence en novembre.

Sarkisian a déclaré qu’Ewers était toujours de semaine en semaine et que Murphy recommencerait ce week-end. Après l’État du Kansas, les Longhorns disputeront des matchs consécutifs sur la route à TCU et dans l’État de l’Iowa avant de rentrer chez eux pour affronter Texas Tech le 24 novembre.

“Avec le temps, tout cela finira par se régler”, a déclaré Sarkisian à propos de la course aux séries éliminatoires. “Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous devons faire samedi et jouer notre meilleur football.”