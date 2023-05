Steve Sarkisian essaie de créer une clinique de réadaptation pour entraîneurs Nick Saban au Texas

Steve Sarkisian cherche à amener Nick Saban Alabama avec lui au Texas sous la forme de l’ancien entraîneur-chef du Wisconsin, Paul Chryst.

La clinique de réadaptation des entraîneurs Nick Saban a ouvert ses portes à Austin dans le cadre du programme texan de Steve Sarkisian.

Sarkisian a embauché l’ancien entraîneur-chef du Wisconsin Paul Chryst en tant qu’analyste avant la saison universitaire 2023. Les deux hommes sont d’anciens quarterbacks universitaires avec une vaste expérience d’entraîneur. Cela s’est peut-être mal terminé pour Chryst à son alma mater, mais bon pour lui de se remettre là-bas. Quant à Sarkisian, j’adore ça pour lui et le programme du Texas. Voici pourquoi c’est une idée fantastique.

Cela a tout à voir avec le fait que Chryst porte une attention particulière aux détails que Sarkisian pourrait ignorer.

Steve Sarkisian devient Nick Saban à part entière en embauchant Paul Chryst dans le personnel du Texas

Comme tout observateur impartial du football universitaire devrait ressentir la situation, nous tirons tous pour Sarkisian. La façon dont cela s’est terminé pour lui à l’USC était tellement embarrassante. Au cours de la majeure partie de la dernière décennie, Sarkisian s’est complètement réinventé en tant qu’esprit offensif brillant, d’abord avec l’Alabama Crimson Tide et les Falcons d’Atlanta avant de finalement prendre le relais au Texas.

Nous savons qu’il peut recruter et nous pensons qu’il peut constituer un effectif solide. Le plus gros problème auquel Sarkisian est confronté à ce stade de sa carrière d’entraîneur est de savoir s’il peut être un entraîneur-chef d’élite. Il a montré qu’il pouvait maintenir des puissances traditionnelles comme Washington, l’USC et le Texas dans le top 25, mais des occurrences régulières de 8-4 ne suffiront pas longtemps à Austin. Les Longhorns déménagent aussi bientôt…

En ayant un entraîneur-chef éprouvé qui a déjà gagné au Wisconsin et Pitt à Chryst, Sarkisian peut déléguer certaines choses avec lesquelles il ne se sentirait pas à l’aise autrement et se concentrer sur le visage d’un programme en amélioration. Le Texas est peut-être le favori pour remporter le Big 12 lors de sa dernière saison dans la ligue, mais même répondre à des attentes raisonnables n’a pas été leur truc ces derniers temps.

Alors pourquoi est-ce que j’aime autant que Chryst vienne à Austin pour travailler avec Sarkisian ? Cela a tout à voir avec ce qu’ils peuvent espérer apprendre les uns des autres au cours de la prochaine année. Chryst a perdu son emploi au Wisconsin parce que l’infraction de dépassement des Badgers est devenue archaïque. Sarkissian est à la pointe dans ce domaine. S’il a été difficile pour Sarkisian d’obtenir 10 victoires, Chryst l’a fait régulièrement.

Bien que le Big Ten West ne soit pas le Big 12, et ce n’est certainement pas la SEC, Chryst avait une recette pour réussir à Madison en se rendant à Indianapolis et en ne battant jamais le vainqueur du Big Ten East. Compte tenu du fait que le Wisconsin n’a pas le même talent que le Texas, Sarkisian peut certainement apprendre une chose ou deux pour tirer le meilleur parti de ses joueurs. Ce Mack Brown ruiné…

En fin de compte, le rôle de Chryst au sein du personnel de Longhorns n’est peut-être pas aussi important que nous le pensons. Là encore, le fait d’avoir l’entraîneur-chef de longue date du TCU Gary Patterson dans le personnel l’année dernière dans un rôle similaire n’a-t-il pas aidé les Longhorns à sortir de leur propre chemin et à recommencer à jouer un football compétent? TCU a gagné plus avec Sonny Dykes la saison dernière, mais Patterson a mis fin à toutes les affaires de singes.

De toute évidence, le processus de réhabilitation des entraîneurs de Saban fonctionne, si bien que Sarkisian l’a au moins adopté.