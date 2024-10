Steve Sarkisian a créé la controverse du Texas QB avec Arch Manning, même s’il dit que non

AUSTIN, Texas — Jeudi, à la veille d’un affrontement des poids lourds entre le Texas n°1 et la Géorgie n°5, on a demandé à l’entraîneur des Longhorns, Steve Sarkisian, ce qu’il lui faudrait pour changer de quart-arrière en milieu de match de Quinn Ewers à Arch Manning. L’entraîneur a rapidement écarté la question en disant : « Je ne vais même pas répondre à cette question. Je ne sais pas quelle est la question.

Deux jours plus tard, nous avons reçu une réponse qui fait soudain la une de la saison texane.

Sarkisian a retiré Ewers pour Manning à la fin de la première moitié de la défaite de samedi contre les Bulldogs, mené 20-0 dans ce qui est devenu un score final de 30-15. Manning a clôturé la première mi-temps avec deux disques. Et tandis que Sarkisian retournait à Ewers pour ouvrir la seconde mi-temps et qu’Ewers jouait mieux alors que le Texas rendait le score final respectable, l’entraîneur a ouvert une boîte de Pandore qu’il cherchait depuis longtemps à éviter.

« Quinn est notre quart partant », a déclaré Sarkisian après le match.

Il peut le dire aux médias et aux fans, mais il n’est pas question de remettre ce génie dans la bouteille maintenant. C’est une controverse de quarterback, quelle que soit la façon dont vous voulez la définir. C’est un bouleversement inattendu dans ce qui était jusqu’à samedi une saison parfaite pour le Texas. Les fans qui voulaient déjà que Manning joue savent maintenant qu’il est possible qu’il puisse intervenir quand Ewers ne joue pas bien.

Sarkisian a toujours été un ardent défenseur d’Ewers depuis son arrivée sur le campus et jusqu’à présent, il a géré la situation du quart-arrière aussi bien qu’humainement possible. Il était bien conscient de ce que retirer Ewers pour le très vanté Manning pour des raisons non liées à une blessure signifierait pour l’attention de cette équipe. Mais la porte est désormais ouverte et elle le restera pour le reste de la saison.

Il a été presque impossible pour le Texas et Sarkissian de contenir le battage médiatique d’Arch car il est partout. Promenez-vous lors d’un match du Texas cette année et vous voyez beaucoup plus de fans portant les maillots de Manning que ceux d’Ewers. Les maillots et maillots n°16 sont bien en vue dans les magasins de l’équipe autour du Darrel K. Royal-Texas Memorial Stadium. À chaque match, les fans se demandent s’ils verront le neveu de Peyton et Eli Manning entrer dans le match. Le pauvre Ewers a eu une publicité pour Dr. Pepper, mais le principe était d’avoir une sauvegarde.

J’ai écrit après la victoire du Texas au Michigan qu’Ewers méritait plus de respect et qu’il était temps d’arrêter les questions d’Arch pendant qu’Ewers était toujours dans l’orange brûlée. C’est Ewers qui a ramené le Texas sur le devant de la scène. Mais ensuite Ewers s’est blessé à l’oblique, a raté deux matchs et n’a plus été le même lors des deux matchs précédents. Il a lancé 17 verges avec deux revirements en première mi-temps samedi avant d’être mis sur le banc.

Lorsque Manning est entré en jeu samedi avec un déficit de 20-0, le rugissement de la foule a été énorme.

« Je sentais que Quinn était un peu mal à l’aise et j’avais envie de lui donner une chance de prendre du recul et de se regrouper », a déclaré Sarkisian, expliquant le changement. « Je ne savais pas si nous aurions une série ou deux avec Arch, en fonction du temps qu’il restait dans la mi-temps, alors nous avons juste dit à Quinn que nous allions y aller avec Arch ici, vous donner une chance d’avoir dans les vestiaires, se regrouper puis revenir en seconde période, c’est donc ce qu’on a fait.

Mais Ewers a déclaré aux journalistes après le match qu’on ne lui avait pas dit qu’il reviendrait dans le match jusqu’à ce qu’il soit dans les vestiaires à la mi-temps.

« (Les entraîneurs ont dit) ils vont donner une chance à Arch et me donner juste le temps de m’installer », a déclaré Ewers.

Manning a brièvement donné une étincelle au Texas. Le ballon est sorti de sa main avec plus de rapidité et de rapidité qu’Ewers. Il a complété trois des six passes, s’est précipité pour un gain de 21 verges et sa mobilité était clairement un atout. Mais il a pris un mauvais sac pour une défaite de 11 verges, puis a pris un autre sac et a échappé le ballon, menant à un panier de la Géorgie et à une avance de 23-0 à la mi-temps.

Cela rappelle que le très excité Manning a encore du travail à faire sur le terrain, comme lorsqu’il a lancé deux interceptions et complété à peine la moitié de ses passes contre Louisiana-Monroe, avant de jouer bien mieux contre Mississippi State.

Ewers a commencé la seconde période et a rapidement fait tomber le Texas pour un touché, provoquant une secousse dans la foule. Lorsqu’une interception d’interférence de passe bizarrement inversée a mis le Texas sur le butoir, Ewers a lancé une deuxième passe de touché et a ramené les Longhorns à un score à 23-15.

« J’ai senti que (le changement) était efficace, et Quinn est sorti et a joué une bien meilleure deuxième mi-temps et a bien joué au troisième quart », a déclaré Sarkisian.

«Je viens de m’installer et je n’essayais pas de faire le jouer et j’ai continué à jouer », a déclaré Ewers.

Il a mieux joué, mais pas assez bien pour mener un retour et nous faire oublier le banc. Il a terminé 25 passes sur 43 pour 211 verges, avec deux touchés et une interception.

Ewers a généralement bien joué lors des plus grands matchs du Texas, comme deux fois contre l’Alabama, le championnat Big 12 contre Oklahoma State, le match éliminatoire contre Washington et le voyage au Michigan plus tôt cette année. Après une blessure, il a connu des difficultés au début contre l’Oklahoma la semaine dernière et a été aussi mauvais qu’il ne l’a jamais été en première mi-temps contre la Géorgie.

Lorsqu’on lui a demandé si la blessure oblique le dérangeait toujours, Ewers a répondu qu’il la ressentait un peu, mais qu’il s’agissait peut-être simplement d’un obstacle mental.

« Mais c’est comme ça que se passent les blessures », a-t-il déclaré.

Sarkisian peut dire qu’il voulait juste calmer Ewers, mais il n’aurait pas fait de changement s’il n’avait pas pensé que Manning leur avait donné une chance de revenir. La défense du Texas a bien joué, n’accordant que 283 verges au total et 4,0 verges par jeu. Si le Texas pouvait simplement faire quelque chose en attaque et arrêter de retourner le ballon dans les mauvais endroits, ils auraient eu une chance de gagner le match et de rester invaincus. C’est pourquoi il a pris le risque du changement de QB. Cela n’a pas fonctionné.

C’est une défaite qui ouvre à nouveau complètement la course à la SEC. Aucune équipe de la SEC n’est invaincue en novembre pour la première fois depuis 2007. Seuls Texas A&M et LSU sont invaincus en conférence et s’affronteront la semaine prochaine.

Le Texas est encore assez bon pour remporter un championnat national. Sarkissian le sait. Peut-être qu’en fin de compte, le bref banc est la motivation pour Ewers d’arranger les choses sur le terrain et d’amener les Longhorns au sommet. Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à poser davantage de questions à Arch, Ewers s’est moqué et a ri et a répondu: « Je ne sais pas. »

Chaque match du Texas s’ouvrira avec la possibilité que Manning puisse entrer si Ewers ne joue pas bien. Pendant un an et demi, Sarkissian avait habilement évité cela. Maintenant, il l’a ouvert. Dans une saison où les attentes sont énormes sur un programme qui a toujours les yeux rivés sur lui, un point d’interrogation géant inattendu vient d’apparaître.

