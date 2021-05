Steve Rotheram du Labour réélu pour un deuxième mandat à la mairie de la région de Liverpool City

Steve Rotheram du Labour a été réélu pour un deuxième mandat en tant que major de la région de Liverpool City, alors qu’il battait confortablement ses rivaux dans le concours.

M. Rotheram, ancien député, a remporté 198 726 voix, contre son concurrent le plus proche dans la course, le candidat conservateur Jade Marsden, qui a remporté 66 702 voix en première préférence.

«C’est un vote de confiance massif dans le pouvoir de la décentralisation et le travail que j’ai accompli jusqu’à présent», a déclaré M. Rotheram. «Maintenant, le gouvernement doit soutenir davantage le devo».

Cela vient après que Joanne Anderson soit devenue la première femme maire noire directement élue au Royaume-Uni, alors que les travaillistes ont conservé la mairie de Liverpool après la démission de Jo Anderson – sans relation – le mois dernier.

L’ancien maire a décidé de ne plus se présenter pour le poste à la fin de 2020 après son arrestation dans le cadre d’une enquête de la police de Merseyside sur des allégations de corruption. M. Anderson a nié tout acte répréhensible.

Samedi, des résultats sont également attendus dans la course à la mairie du Grand Manchester, avec le président sortant, Andy Burnham, largement attendu pour remporter le vote pour les travaillistes. En 2017, il a remporté plus de 63% et le taux de participation a augmenté d’environ 5% lors des dernières élections.

Le résultat du premier tour de scrutin est attendu vers 15 heures, bien que M. Burnham se présentant pour un deuxième mandat et neuf candidats en tout, l’élection pourrait aller à un deuxième tour, les votes de deuxième préférence étant également comptés pour décider du vainqueur.

M. Burnham et M. Rotheram se sont affrontés avec l’administration de Boris Johnson à l’automne 2020, alors que les dirigeants du nord exigeaient un soutien financier supplémentaire alors que les zones étaient soumises à de sévères restrictions Covid par le gouvernement central.