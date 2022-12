Steve Robinson veut la rédemption des poids lourds contre Nick Campbell: “Il y a deux gladiateurs sur le ring et il n’y en a qu’un qui sort victorieux” | Nouvelles de boxe

Steve Robinson cherche la rédemption lorsqu’il affrontera le poids lourd écossais invaincu Nick Campbell la semaine prochaine.

Robinson a subi la première défaite de sa carrière professionnelle lors d’une défaite bouleversée contre Shane Gill en février.

Il en profite cependant pour rebondir lorsqu’il combat Campbell sur le projet de loi du 17 décembre à Bournemouth, en direct sur Sports du ciel.

“Je ne veux pas être emballé dans des bulles après cette défaite. Je ne veux pas faire cinq, six combats contre personne pour arriver là où je dois être. Je sais que Nick est sur mon chemin vers là où je dois allez-y », a déclaré Robinson.

“Je suis sans aucun doute venu samedi 17, je montrerai pourquoi je devrais être là-haut.”

Robinson insiste sur le fait qu’il apprendra du combat de Gill et passera à autre chose. “Je dis toujours que si vous regardez dans le rétroviseur tout le temps que vous conduisez votre voiture, vous allez avoir un accident”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“C’était dur [to come back]. Cela vient avec le sport et sans avoir la peau épaisse, vous ne seriez pas où vous en êtes en boxe. C’était dur, c’était dur. Mais comme je le dis, il est inutile de regarder le passé. Il s’agit de créer l’avenir et de s’assurer que ce que je fais à partir de maintenant est correct.

“Nous verrons le 17 décembre où je mérite d’être.”

Campbell n’est pas seulement invaincu, il a remporté tous ses cinq combats jusqu’à présent à distance. Mais Robinson a vu des failles dans sa boxe.

“Il veut maintenir cet élan avec les KO”, a déclaré Robinson.

“Il est apparemment maladroit, ses tirs sont raides. Mais quand vos tirs sont raides et que vous êtes maladroit, vous vous rendez vulnérable. Vous devenez raide et si vous ne bougez pas, il y a des choses à exploiter. Je peux voir qu’il ne dépasse pas le quatrième.

“C’est Valhalla et je vais le montrer”, a ajouté l’homme de Newcastle. “Je vais juste m’assurer que quoi qu’il arrive, je laisse cet anneau victorieux.”

Robinson dit que l’aspect Angleterre contre Écosse de leur affrontement lui donnera un avantage supplémentaire.

Nuit de combat en direct



Samedi 17 décembre 19h30





“La seule bonne chose à sortir d’Ecosse, c’est la route de Newcastle !” dit-il jovialement.

“Nous avons la finale de la Coupe du monde le lendemain et il est encore possible que l’Angleterre y participe. Si cela se produisait, je pense que cela ajouterait un peu plus et ce serait fantastique. Je pense que toute l’Angleterre-Écosse chose, nous le voyons dans tous les sports, il y aura toujours ce petit élément d’excitation impliqué. C’est de l’histoire, n’est-ce pas ? »

Il est catégorique, le combat deviendra vicieux. “Vous pouvez être aussi amical que vous le souhaitez, puis venir sur le ring et entrer dans ce ring, tout passe par la fenêtre”, a-t-il déclaré. “Mentalement, vous devez changer aussi vite.

“Il y a deux gladiateurs sur le ring. Et il n’y en a qu’un qui sort victorieux.”

Nick Campbell contre Steve Robinson se déroule sur la sous-carte du projet de loi Bournemouth du 17 décembre, en direct sur Sky Sports