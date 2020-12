Steve Price, du projet, a appelé à la « discrimination vaccinale » après qu’il a été révélé que les Australiens seraient divisés en 12 tranches d’âge différentes pour le déploiement du vaccin.

Les premiers rapports de mercredi ont révélé que les travailleurs de la santé et les personnes âgées auront la priorité – ce qui signifie que les personnes dans la vingtaine devront attendre la fin de l’année prochaine pour être vaccinées.

Cela signifie qu’il est peu probable qu’ils puissent voyager à l’étranger, car Scott Morrison a clairement indiqué qu’il souhaitait que les personnes qui reviennent en Australie soient vaccinées – ou bien passent deux semaines en quarantaine dans un hôtel.

Dans l’épisode de jeudi de The Project, l’animateur Waleed Aly a demandé à Price s’il « convenait qu’il devrait recevoir le vaccin pour un jeune de 20 ans ».

Steve Price (à gauche) a déclaré que les jeunes sont confrontés à une « discrimination en matière de vaccination » car ils devront attendre l’année prochaine pour être vaccinés – tandis que les personnes âgées (à droite) bénéficient d’un accès précoce

«Je ne suis pas tout à fait en haut de la liste, ils commencent à plus de 80 ans», a répondu Price.

« Je pense que la plupart d’entre nous ont été surpris d’apprendre ce matin qu’ils vont limiter les vaccinations pour les personnes de moins de 60 ans, disons, et les 20 ans ne l’obtiendront que plus tard dans l’année (2021).

« J’aurais pensé qu’une fois que vous auriez fait vacciner tous les travailleurs essentiels, les travailleurs de la santé de première ligne et les personnes âgées, ce serait un programme gratuit pour tous, mais apparemment, cela ne se produira pas. »

Le co-animateur Mark Fennell s’est ensuite demandé s’il était simplement logique de vacciner d’abord les personnes âgées, car elles sont plus vulnérables.

La majorité des personnes dans le monde qui sont mortes du virus sont des personnes très âgées et immunodéprimées.

Price a déclaré que « cela avait du sens » que les personnes âgées soient d’abord vaccinées, mais qu’il comprenait que les jeunes ne pourraient pas voler à l’étranger d’ici avril ou mai 2021, alors qu’il le ferait.

Le médecin en chef par intérim, Paul Kelly, ne l’a pas confirmé, mais à un certain niveau, Steve, cela a du sens, comme vous commencez avec le plus âgé et travaillez vers le bas. Cela a une certaine logique, non? Demanda Fennell.

‘Cela fait. Compte tenu en particulier de ce qui s’est passé avec les soins aux personnes âgées à Victoria en particulier, où nous avons tragiquement perdu beaucoup de personnes », a répondu Price.

« Je ne pense pas que la plupart des Australiens étaient prêts à penser qu’il y aurait une discrimination en matière de vaccination, que vous avez 25 ans, venez dire en avril ou mai de l’année prochaine, vous ne pourrez pas monter dans un avion, mais si vous l’êtes mon âge, 65 ans tu pourras voler.

«Je ne sais pas comment ils vont y parvenir et il y a beaucoup de questions à se poser sur qui va l’obtenir et quand.

Mercredi, il a été révélé que les Australiens seraient divisés en 12 groupes d’âge différents qui détermineront la date à laquelle ils recevront le vaccin COVID-19 lors de son déploiement au début de 2021.

Les passagers arrivent à l’aéroport international de Brisbane mercredi. Les Australiens ne pourront pas voler à l’étranger tant qu’ils ne seront pas vaccinés, ce qui sera vérifié par les compagnies aériennes

Les travailleurs de la santé de première ligne seront prioritaires, suivis des plus de 70 ans et de la tranche d’âge des 65 à 69 ans.

Le reste du pays sera divisé en tranches d’âge de cinq ans.

Cela signifie que les Australiens dans la vingtaine qui espèrent voyager à l’étranger devront probablement attendre la fin de l’année prochaine pour se faire vacciner.

Qantas a annoncé le mois dernier que les passagers doivent montrer la preuve qu’ils ont été vaccinés avant d’être autorisés à voler à l’étranger.

Il n’y aura probablement aucun enfant de moins de 18 ans recevant le vaccin en 2021, car les sociétés pharmaceutiques ne recherchent pas l’approbation chez les jeunes Australiens car ils présentent un risque moindre.

Le Premier ministre a également déclaré que le vaccin pourrait être obligatoire pour ceux qui entrent en Australie, sinon les voyageurs devraient faire deux semaines de quarantaine dans les hôtels.

L’ordre exact d’immunisation pour certains groupes d’âge ne sera révélé par le gouvernement fédéral qu’à la fin janvier.