Steve Price de Warrington Wolves fait l’éloge de la performance de Gareth Widdop après avoir raté la sélection anglaise | Nouvelles de la ligue de rugby

Widdop a remporté 20 points pour Warrington

Steve Price a déclaré que la défaite de l’Angleterre était le gain de Warrington après que Gareth Widdop a joué pour les Wolves, ayant raté la sélection de l’équipe nationale pour le choc de vendredi contre les All Stars des Nations Unies à domicile.

Widdop a remporté un total personnel de 20 points pour aider une équipe des Wolves en sous-effectif à une victoire de 44-18 en Super League Betfred contre Leigh sans victoire.

Le demi-arrière a remporté un rappel dans l’équipe d’Angleterre de Shaun Wane plus tôt ce mois-ci, mais n’a pas réussi à se qualifier pour le match de vendredi soir au stade Halliwell Jones de Warrington.

Mais le joueur de 32 ans a produit la marchandise pour son club, marquant un essai, en créant un autre pour l’ailier Josh Charnley et marquant huit buts. Blake Austin, Danny Walker, Eribe Doro, Matt Davis et Tom Lineham ont également atterri pour les hôtes.

5:01 Faits saillants du choc de la Super League entre Warrington et Leigh. Faits saillants du choc de la Super League entre Warrington et Leigh.

Le patron des Wolves, Price, a déclaré: « C’est dommage que Gareth n’ait pas été choisi, mais de notre point de vue, la perte de l’Angleterre était notre gain.

« J’ai été surpris qu’il n’ait pas été sélectionné pour l’Angleterre, comme je l’ai toujours dit, je pense qu’il est le meilleur joueur de la compétition.

« Je sais à quel point Gaz a travaillé dur pour se mettre dans cette position et il joue très bien au football pour notre club.

« Gareth passera demain des scanners de sa cheville car nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l’étendue de la blessure, mais cela fait partie du jeu. »

Warrington était privé de cinq joueurs clés qui seront de service en Angleterre au stade Halliwell Jones vendredi et le centre en forme Toby King a également été écarté d’une blessure au genou alors que Price a été contraint d’effectuer les changements après sa victoire sur les champions de St Helens.

0:32 Eribe Doro de Warrington Wolves parle à Jenna Brooks de son premier match de Super League de la saison, qui l’a également vu saisir l’un des sept essais de Warrington Eribe Doro de Warrington Wolves parle à Jenna Brooks de son premier match de Super League de la saison, qui l’a également vu saisir l’un des sept essais de Warrington

Les Wolves ont rappelé Riley Dean et Ellis Robson de leurs périodes de prêt à York et Bradford respectivement et ont également amené d’autres jeunes Josh Thewlis, Connor Wrench, Ellis Longstaff et Doro.

Et Price était ravi de la façon dont ses jeunes joueurs se sont adaptés, ajoutant: « C’était un excellent résultat, il y avait une grande intention, une grande énergie et beaucoup d’adaptabilité, ce qui était agréable.

« L’avenir est très prometteur pour ce club et il est en pleine forme avec les jeunes enfants passionnants qui arrivent.

« Je veux qu’ils me donnent des maux de tête de sélection et je veux de la pression. Chaque jour à l’entraînement, je veux de la pression. »

L’entraîneur-chef par intérim de Leigh, Kurt Haggerty, a déclaré que son équipe « n’abandonnera pas le combat » après que leur 12e défaite consécutive en Super League les laisse au bas du classement.

1:12 Danny Walker remporte le prix du joueur du match après avoir aidé Warrington à vaincre Leigh, 44-18 Danny Walker remporte le prix du joueur du match après avoir aidé Warrington à vaincre Leigh, 44-18

Haggerty a déclaré: « Il est difficile de garder les gars debout chaque semaine et ce groupe n’abandonnera pas le combat, mais nous devons gagner de grands moments et prendre de l’élan.

« Nous avons fait de bonnes choses mais nous avons perdu les moments clés et la gestion du jeu et la fin des sets de Warrington étaient fantastiques.

1:58 Découvrez ce hit de Sitaleki Akauola alors qu’il traverse Tyrone McCarthy ! Découvrez ce hit de Sitaleki Akauola alors qu’il traverse Tyrone McCarthy !

« Je sentais toujours que nous étions dans le match et que nous pouvions revenir et gagner après l’essai au début de la seconde mi-temps, mais nous venons de perdre ces moments clés et nous ne nous sommes pas remis des changements d’élan. »

Haggerty a rapporté que l’attaquant Tyrone McCarthy a été éliminé après un affrontement féroce avec Sitaleki Akauola après seulement quatre minutes, ce qui a forcé l’ancien homme de Warrington à quitter le terrain.

Il a ajouté: « Tyrone est dans une très mauvaise passe après un affrontement désagréable et nous continuerons de le surveiller pour nous assurer qu’il va bien. »