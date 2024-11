Steve Porcaro détaille le changement de chanteur « vraiment traumatisant » de Toto

Au sommet de sa renommée, Toto a été contraint de licencier son chanteur principal – une décision que son cofondateur Steve Porcaro décrit aujourd’hui comme « vraiment traumatisante ».

Bien que les années 1982 Toto IV avait placé le groupe dans une nouvelle stratosphère de succès commercial, les choses étaient tendues dans les coulisses, notamment avec le leader Bobby Kimball, en proie à la toxicomanie.

« C’était habituel au début des années 80, pour être honnête avec vous », se souvient le claviériste et co-fondateur Porcaro lors d’une récente apparition sur le Podcast de Bob Lefsetz. « Je veux dire, nous étions tous à la fête, pour ainsi dire. Mais quand vous êtes le chanteur principal du groupe, il y a un moment où vous pouvez réussir ces soirées tardives, boire beaucoup et tout le reste, tout en continuant à faire votre concert. »

« Je peux dire que Bobby ne faisait rien que nous ne faisions pas », a poursuivi Porcaro, « mais il était le chanteur principal, et cela devenait évident lorsqu’il ne pouvait pas jouer. »

La décision « déchirante » de Toto de licencier Bobby Kimball

La décision de licencier Kimball n’aurait pas pu intervenir à un moment plus marquant pour Toto. Le groupe avait enregistré des succès massifs avec « Rosanna » et « Africa », tandis que Toto IV a remporté un total de six Grammys en 1983. Pourtant, il est devenu clair que le groupe ne pouvait pas continuer avec son leader.

«C’était déchirant. Nous avions trouvé notre alchimie. Nous avions trouvé ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pour nous », se souvient Porcaro. « Nous l’avions compris. Mais nous avions travaillé très dur jusque-là. Vous devez comprendre que nous étions constamment en studio ou sur la route jusque-là. Au moment où nous l’avons fait Toto IV et ça a été un énorme succès et nous avons tourné derrière, tout le monde était épuisé et avait en quelque sorte besoin d’une pause.

Malheureusement, un peu de temps libre n’a pas aidé Kimball à se recentrer.

«Quand nous avons finalement décidé de faire un suivi Toto IV« Beaucoup de mauvaises habitudes, disons, qui s’étaient développées, étaient arrivées à un point où les gens ne pouvaient tout simplement pas performer au niveau qu’ils voulaient, alors que nous en avions besoin », a poursuivi Porcaro, faisant allusion aux problèmes de toxicomanie de Kimball. . « Nous avons fini par devoir changer de chanteur principal, ce que nous détestions faire. Nous détestions faire ça. C’était vraiment traumatisant pour le groupe.

Qui a rejoint Toto après Bobby Kimball ?

Toto a croisé plusieurs chanteurs principaux – dont Dennis Frederiksen et Joseph Williams – au cours des années suivantes. Bien que Kimball soit finalement revenu pour un autre mandat d’une décennie à partir de 1998, le groupe n’a jamais retrouvé la magie dont il avait bénéficié. Toto IV.

« Tout d’un coup, ce style de musique – ce genre de musique raffinée, que nos détracteurs appelaient « corporate rock » – est devenu très impopulaire », se souvient Porcaro, en soulignant l’évolution du paysage du rock au début des années 90. « Des groupes comme Nirvana sont tout d’un coup devenus très populaires. L’histoire de Seattle commençait à se produire. [Toto’s] tout un style de musique, avec ces extravagances de synthétiseurs, devenait très impopulaire. Et la maison de disques nous a fait savoir qu’elle n’était pas aussi ravie qu’elle l’était. [before]. Je veux dire, si nous avions livré suffisamment d’autres succès, tout irait bien. Mais vous savez quoi, c’est juste que le monde de la musique était en train de changer.