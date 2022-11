Steve Nash et les Nets acceptent de se séparer après le début de la saison NBA 2-5

Steve Nash est sorti en tant qu’entraîneur-chef des Brooklyn Nets après un début décevant et plus de controverse autour de Kyrie Irving.

Les Nets ont annoncé mardi qu’ils s’étaient séparés du meneur du Temple de la renommée, un jour après avoir battu l’Indiana pour passer à 2-5, et ont déclaré qu’une décision sur le prochain entraîneur de l’équipe serait prise dans un proche avenir.

Nash, originaire de Victoria, a atteint cette saison après que Kevin Durant a déclaré qu’il le voulait cet été, mais pas beaucoup plus longtemps. Les Nets ont été un autre gâchis, avec de mauvais jeux sur le terrain et de mauvais gros titres.

Le plus gros, encore une fois, a été créé par Irving, qui a publié un lien vers une œuvre antisémite sur sa page Twitter la semaine dernière, suscitant les critiques du propriétaire des Nets, Joe Tsai.

“Depuis qu’il est devenu entraîneur-chef, Steve a été confronté à un certain nombre de défis sans précédent, et nous sommes sincèrement reconnaissants pour son leadership, sa patience et son humilité tout au long de son mandat”, a déclaré le directeur général Sean Marks dans un communiqué.

“Personnellement, c’était une décision extrêmement difficile; cependant, après de longues délibérations et une évaluation de la façon dont la saison a commencé, nous avons convenu qu’un changement est nécessaire en ce moment.”

Nash a mené les Nets à un record de 92-62 et aux séries éliminatoires au cours des deux saisons complètes, sa première en tant qu’entraîneur-chef de la NBA. Mais ils ont perdu Irving et James Harden à cause de blessures lors de leur défaite au deuxième tour contre Milwaukee en 2021, puis ont été un flop au premier tour la saison dernière après avoir échangé Harden au milieu de la saison.

Une grande partie de leurs problèmes au cours de la dernière saison ont été causés par le fait qu’Irving n’était pas disponible pour la plupart de leurs matchs à domicile parce qu’il refusait de se faire vacciner contre le coronavirus, comme l’exigeait l’époque à New York.

Equipe critiquée le week-end

Nash a tout géré du mieux possible, mais apparemment pas assez bon pour son meilleur joueur. Durant a déclaré qu’il voulait être échangé cet été si les Nets ne renvoyaient pas Marks et Nash, mais Tsai les a soutenus et Durant a finalement retiré sa demande.

Nous devons regarder profondément, profondément à l’intérieur de nous-mêmes et ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir. – Steve Nash après la défaite des Nets contre l’Indiana samedi

Nash a minimisé cela avant le début de cette saison, affirmant qu’il ne croyait pas que les informations étaient entièrement vraies et qu’ils avaient rapidement discuté de leurs problèmes.

Mais les choses ont mal commencé cette saison et Nash a critiqué l’équipe pendant son mandat après leur défaite contre l’Indiana samedi soir, qualifiant leur effort défensif de “désastre” et voyant qu’il ne voyait ni désir ni volonté.

“Nous devons regarder au plus profond de nous-mêmes et ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir”, a déclaré Nash. “Voulons-nous abandonner parce que cela a été difficile au début, ou voulons-nous garder le cap et commencer à construire quelque chose?”

Une grande partie de cela a été ignorée parce que l’accent était mis sur la conférence de presse combative d’Irving défendant son tweet, et les Nets ont battu les Pacers lors du match revanche lundi pour mettre fin à un dérapage de quatre matchs.

Mais le mandat de Nash s’est quand même terminé un jour plus tard, quelques heures avant que Brooklyn n’accueille Chicago. Jacque Vaughn sera entraîneur-chef par intérim contre les Bulls.

Tsai a fait allusion à la turbulence constante autour de l’équipe dans sa déclaration remerciant Nash.

“J’ai appris à connaître Steve pendant son séjour à Brooklyn, et il n’est pas du genre à éviter les défis”, a déclaré Tsai. “Mon admiration et mon respect pour lui ont grandi au fil du temps alors qu’il apportait chaque jour un travail acharné et une attitude positive à notre organisation, même en période de tempête exceptionnelle autour de l’équipe.”

Régimes critiqués

Marks a choisi son ancien coéquipier comme entraîneur en 2020 malgré aucune expérience dans le travail, citant la capacité de Nash à être un connecteur de personnalités en tant que joueur, alors qu’il était deux fois MVP avec les Phoenix Suns qui ont terminé sa carrière de 18 ans troisième sur la liste de la NBA avec 10 335 passes décisives.

Mais ses stratagèmes ont été critiqués alors que les Nets ont lutté défensivement tout au long de son mandat et n’ont souvent pas montré le style de jeu offensif de ses équipes Suns, s’appuyant plutôt sur Durant, Irving ou Harden pour s’isoler.

Au-delà des changements de joueurs, Nash a également dû s’adapter aux changements sur son banc. Mike D’Antoni, le double entraîneur NBA de l’année, a démissionné de son poste d’assistant après une saison, et Ime Udoka est parti pour devenir entraîneur des Boston Celtics.

Nash a récolté en moyenne 14,3 points et 8,5 passes décisives et a tiré 42,8% à partir de trois points en tant que meneur vedette avec Phoenix, Dallas et les Lakers de Los Angeles.

Le joueur étoile à huit reprises a remporté deux fois de suite les prix MVP de la ligue en 2005 et 2006.

Il a pris sa retraite après la saison 2013-14 et a été intronisé au Temple de la renommée du basket-ball en 2018.

Né en Afrique du Sud et élevé à Victoria, Nash a représenté le Canada à plusieurs reprises sur la scène internationale, notamment en tant que moteur de l’équipe canadienne qui a terminé septième aux Jeux olympiques de Sydney en 2000.

Il a remporté le prix Lionel Conacher en tant qu’athlète masculin de l’année de la Presse canadienne à trois reprises (2002, 2005, 2006) et a été élu athlète canadien de l’année en 2005.

Brooklyn devait accueillir Chicago mardi soir.