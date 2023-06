Steve Morrow parmi les prétendants au poste de directeur sportif des Rangers

Steve Morrow fait partie des prétendants au poste de directeur sportif des Rangers.

Le processus est dirigé par des cabinets de chasseurs de têtes Executives in Sport qui ont effectué des recherches sur les meilleurs clubs de Premier League dans le passé.

Il en est encore à ses débuts et une liste est en cours d’élaboration avant que le conseil d’administration et l’équipe de direction des Rangers ne mènent des entretiens approfondis. Aucun rendez-vous ne devrait être pris dans les prochaines semaines.

L’ancien directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, a quitté le club en avril pour occuper le poste de directeur du football à Nottingham Forest.

Morrow a précédemment travaillé à la Football Association (FA) en tant que responsable de la sélection des joueurs et de la stratégie des talents entre mai 2021 et février 2023.

Avant de rejoindre la FA, l’ancien défenseur d’Arsenal, âgé de 52 ans, a occupé divers postes à Arsenal et a travaillé comme responsable du développement des jeunes du club entre 2014 et 2019. Emile Smith Rowe et Bukayo Saka sont passés de l’académie à la première équipe pendant Morrow’s temps aux Emirats.

Il a passé neuf ans à Arsenal en tant que joueur entre 1988 et 1997, marquant le vainqueur de la finale de la Coupe de la Ligue 1993 avant de se casser tristement le bras lors des célébrations d’après-match.

Morrow a également eu des sorts chez Queen Park Rangers et Dallas Burn, et a été sélectionné 39 fois par l’Irlande du Nord.

Wilson était le directeur sportif des Rangers depuis octobre 2019 avant son départ plus tôt cette année.

L’ancien directeur sportif du Bayern Munich, Christian Nerlinger, a également été considéré pour le poste, tandis que le vice-président et directeur technique d’Atlanta United, Carlos Bocanegra, s’est entretenu avec Executives in Sport mais s’est retiré de la course.

Le poste de directeur de l’académie des Rangers est également vacant suite au départ de Craig Mulholland à la fin de la saison 2022-23. Le joueur de 45 ans occupait ce poste depuis 2015, après avoir rejoint le club pour la première fois en 2003.

(Photo : Nick Potts/PA Images via Getty Images)