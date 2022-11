Steve Mnuchin dit que le plafonnement des prix du pétrole russe du G-7 est “l’idée la plus ridicule”

L’ancien secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, a qualifié de “ridicule” le plan du G-7 pour un plafonnement des prix du pétrole russe.

S’adressant à Hadley Gamble de CNBC lors d’un panel au Sommet du Moyen-Orient et de l’Afrique du Milken Institute, Mnuchin a déclaré que l’idée était “non seulement irréalisable, mais je pense que c’est l’idée la plus ridicule que j’aie jamais entendue”.

Il a ajouté que même s’il n’y avait aucune certitude, les sanctions contre la Russie et les responsables russes – que les États-Unis et d’autres pays ont continué à déployer depuis l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie – auraient pu avoir un impact avant le début de la guerre plutôt qu’après.

“Les sanctions auraient eu un impact important à l’époque. Je pense que le problème est maintenant qu’il y a des options limitées … il y a des parties du monde qui achètent maintenant du pétrole russe en dehors des sanctions américaines”, a-t-il déclaré.

“Mais regardez, un plafond de prix, le marché va fixer le prix. Donc, si vous imposez des sanctions à des prix plus élevés, d’une certaine manière, vous ne faites qu’empirer la situation, à mon avis.”

Les pays du Groupe des Sept – les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni – ainsi que l’Australie, auraient convenu de fixer un plafond de prix fixe pour le pétrole russe à partir du 5 décembre, mais le niveau n’a pas été annoncé. .

Le plan, en discussion depuis plusieurs mois, implique une interdiction de la fourniture de certains services, tels que les routes maritimes, l’assurance et le financement, aux acheteurs de pétrole russe, sauf s’il est vendu au niveau ou en dessous du plafond.

Il vise à limiter la capacité du Kremlin à financer la guerre en Ukraine tout en protégeant les consommateurs et les ménages des prix exorbitants de l’énergie. De nouvelles sanctions sont également prévues début décembre qui mettront fin à toutes les livraisons de pétrole brut russe à l’UE par voie maritime, avant une interdiction de tous les produits raffinés russes en 2023.

Alors que l’Europe cherche à se sevrer du pétrole et du gaz russes, Moscou a intensifié ses ventes de pétrole à des pays comme la Chine et l’Inde. Les analystes de l’énergie disent qu’il sera vital d’obtenir la coopération de ces pays pour que tout plafonnement des prix soit efficace, mais on ne sait pas comment ils réagiront à toute annonce finale.

L’actuelle secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen dit la semaine dernière L’Inde serait toujours en mesure d’acheter du pétrole à la Russie à n’importe quel prix tant qu’elle éviterait les sanctions occidentales, et que ce scénario freinerait encore les prix mondiaux du pétrole et limiterait les revenus pétroliers russes.

Mnuchin a servi pendant tout le mandat du président Donald Trump et travaille maintenant dans l’investissement en capital-investissement.

Lors du panel de l’Institut Milken, il a déclaré que l’obtention du président russe Vladimir Poutine et du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à la table des négociations était “attendue depuis longtemps” et que le meilleur scénario à court terme pourrait être une pause dans les combats.

L’Ukraine a déjà a dit il n’entrera en pourparlers qu’après la « restauration de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».

Un porte-parole du Kremlin a déclaré jeudi aux journalistes qu’il était “difficile d’imaginer des négociations publiques… Une chose est sûre : les Ukrainiens ne veulent pas de négociations”.