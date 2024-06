Steve Miller partage une déclaration sur le fait qu’Eminem l’ait échantillonné sur « Houdini »

Hier, Eminem a lancé son retour avec « Houdini », accompagné d’une vidéo mettant en vedette des camées de Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Pete Davidson, et plus encore. La chanson a échantillonné le hit « Abracadabra » du Steve Miller Band de 1982, et Steve Miller a partagé sa réaction peu de temps après la sortie.

« Hey EM », a écrit le musicien de 80 ans sur Instagram. « Il existe une longue chaîne d’histoires, de poésie, de paroles et de racines musicales qui ont traversé les cultures et les générations et qui ont inspiré le monde entier pendant des centaines d’années. Dans toutes ces lignes de pensée, de musique et de rythme, il y a des artistes spéciaux qui prennent tout cela en main. et créer de nouvelles idées originales à partir de leurs propres sentiments et expériences. Il a continué:

Vous faites partie de ces créateurs intemporels qui construisent quelque chose de nouveau à partir d’un long héritage musical d’artistes originaux.

Pour moi, ce sont Les Paul, T-Bone Walker, Bill Doggett, Johnny Guitar Watson, Howlin’ Wolf, Jimmy Reed, les Beatles, Chuck Berry, Willy Dixon, Leiber & Stoller, Cannonball Adderley, John Coltrane & Miles Davis. J’ai toujours essayé de créditer, d’honorer et de respecter les principaux influenceurs de ma vie et de toujours créditer, honorer les redevances et partager la connaissance de leur travail à travers mon propre travail. Je ne savais pas que ce serait comme ça quand j’étais enfant et que j’essayais de gagner ma vie en jouant de la musique et en faisant des disques, je savais seulement que je devais respecter l’art qui m’a précédé et me battre pour cela aussi parmi tous les escrocs, les voleurs. , et les imposteurs.

Il n’y a pas beaucoup d’artistes qui prennent le temps ou font l’effort de se défendre et de créditer et respecter leurs influenceurs en même temps. Marshall Mathers, vous êtes une exception et vous figurez sur ma courte liste de personnes qui respectent l’art. Être inclus dans votre processus, ça fait du bien pendant que je chante et joue encore la musique que j’aime. Je suis honoré.

Merci,

Steve Miller