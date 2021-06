Steve McNamara mécontent de la performance des Catalans malgré la victoire à Castleford | Nouvelles de la ligue de rugby

Le patron des Catalans Steve McNamara

Les dirigeants catalans Dragons ont maintenu leur meilleur début de saison en Super League avec une première victoire au Mend-A-Hose Jungle depuis neuf ans, mais l’entraîneur Steve McNamara n’était pas satisfait de leur performance.

L’équipe française, qui était privée du duo anglais Sam Tomkins et Tom Davies, a dominé pendant une grande partie du match alors qu’elle s’est imposée 16-6 face aux finalistes de la Challenge Cup Castleford pour étendre leur série de victoires à six matches.

« Nous avons remporté la victoire, mais nous n’avons certainement pas bien joué ce soir », a déclaré McNamara.

« Cela fait 2012 que nous n’avons pas gagné ici et je sais que les deux équipes n’étaient pas en force, mais je suis déçu de la façon dont nous avons joué les deux derniers matchs.

« Je suis également heureux que nous ayons fini du bon côté en termes de résultats. Nous avons perdu un peu de rythme mais nous grattons les victoires, ce qui est positif pour nous.

« Nous sommes dans une bonne position en championnat, mais nous savons à quelle vitesse cela peut changer. »

Les Catalans retournent en Angleterre mercredi prochain pour un match contre Huddersfield et ne devraient pas revenir à Perpignan avant le 16 juillet après que leur prochain match à domicile prévu contre Hull KR a été reporté en raison d’une épidémie de Covid-19 dans le camp des Robins.

Un total de six matches de Super League ont jusqu’à présent été perdus à cause de la pandémie en 2021, mais McNamara essaie de rester positif.

0:46 Faits saillants du choc de Super League entre Castleford et les Catalans. Faits saillants du choc de Super League entre Castleford et les Catalans.

« Nous devons trouver des solutions », a-t-il déclaré. « La saison dernière a été perturbante mais nous avons quand même fini avec une grande finale.

« Je suis sûr que nous arriverons au point final, mais nous devrons faire preuve de patience et nous adapter.

« Perdre notre prochain match prévu à domicile est un coup dur pour le club. Nous avons joué 12 matchs jusqu’à présent et neuf d’entre eux ont été en Angleterre donc nous avons traversé pas mal de choses et nous en avons deux autres à l’extérieur voyages. »

Castleford a maintenant perdu cinq de ses six derniers matchs de la ligue, mais était encore une fois bien en deçà de sa force.

Ils avaient Paul McShane en équipe d’Angleterre et Peter Mata’utia et Suaia Matagi avec les All Stars et, avec Jordan Turner qui s’est retiré tard avec une blessure aux ischio-jambiers, l’entraîneur Daryl Powell a choisi de commencer avec le pilier Liam Watts au stand-off.

Watts s’est battu virilement dans des circonstances difficiles, mais l’équipe locale a eu du mal à faire preuve de créativité et menait 14-0 lorsque l’ailier Derrell Olpherts a marqué son seul essai à quatre minutes de la fin.

« Je suis assez fier des garçons », a déclaré Powell. « Il est clair que nous avions Watts à mi-arrière, vous pouvez donc voir à quoi ressemble notre équipe en ce moment.

« C’est frustrant d’un point de vue offensif, mais c’est la plus grande équipe de la compétition et je pense que nous les avons plutôt bien gérés. Physiquement, je pensais que nous étions géniaux.

Joueurs des Tigers de Castleford et des Dragons Catalans en fin de partie

« C’est difficile quand on a 11 ou 12 joueurs qui ne jouent pas, il faut juste s’accrocher.

« Nous retirerons beaucoup du match de ce soir du point de vue défensif. Nous devons passer à St Helens la semaine prochaine, alors que nous espérons récupérer certains joueurs. »

Powell dit que l’ailier Jason Quarequare a participé à la dernière séance d’entraînement avant d’être exclu comme contact Covid, tandis que le talonneur Jacques O’Neill s’est blessé aux ischio-jambiers et le deuxième rameur Alex Foster ira passer des radiographies après avoir pris un coup à son visage.

« C’est fou, le nombre de blessures et ce que nous attendons de nos joueurs », a ajouté Powell.