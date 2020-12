Steve McFadden a rendu hommage à Dame Barbara Windsor, après avoir perdu son combat contre la maladie d’Alzheimer, à l’âge de 83 ans.

L’acteur joue le fils à l’écran de Dame Barbara, Phil Mitchell, dans EastEnders et son représentant a déclaré qu’il était « dévasté » par sa mort.

Les Mitchell ont été cruciaux pour le succès et la longévité du feuilleton de la BBC et les téléspectateurs ont été pendant des années saisis par le drame entourant la famille.

L’actrice Danniella Westbrook, qui a joué la fille à l’écran de Barbara Sam Mitchell sur EastEnders, a également partagé son chagrin d’amour en tweetant: « MON CŒUR EST BRISÉ .Bar, vous serez toujours dans mon cœur pour toujours. Au revoir, je t’aime XXX RIP Barbara WINDSOR. »

Patsy Palmer, qui a joué Bianca Jackson sur EastEnders, a partagé un hommage émouvant à la légende du savon sur Instagram.

À côté des photos du couple ensemble, ainsi que d’une photographie d’une jeune Barbara, Palmer a déclaré: « Je suis extrêmement triste d’apprendre que mon amie ‘Dame’ Babara Windsor est décédée. Je suis assis ici en pensant aux années 100 de souvenirs que nous avons partagés. «







Patsy a poursuivi: « Trop nombreux pour les comprendre. Nous étions comme une famille pendant longtemps, des hauts, des bas, des bouts, mais vous ne rencontrerez jamais une actrice plus professionnelle que Babs. »

L’actrice de 48 ans a également fait l’éloge du mari de Dame Barbara, Scott Mitchell.

Elle a écrit: « @ scott.mitchell3 Vous étiez le meilleur mari qu’elle aurait pu souhaiter. Vous méritez la plus haute distinction. Nous avons partagé des moments magiques ensemble et je chérirai tout le monde. J’entends ce rire maintenant en m’asseyant et pense à elle, j’espère que ça sonnera dans mes oreilles pour toujours.

« Elle a toujours veillé sur moi et vous aussi. Je vous aime beaucoup tous les deux. Je suis vidé! Je pourrais en dire autant mais je suis tellement triste. RIP BABS. »

Tamzin Outhwaite, qui a joué Mel Owen dans EastEnders, a tweeté: « Conçu pour dormir mais ne peut pas … RIP Barbara Windsor … #legend #icon #nationaltreasure #friend #heroine ».

Elle a ajouté: « Tout ce que je peux entendre, c’est » Ello darlin « #ripbarbara »

Paul O’Grady a dirigé le monde du showbiz en rendant un hommage émouvant à son ami.

Il a déclaré: «Je connais Bar depuis plus de 30 ans et je suis dévasté, mais les gens qui ne l’ont jamais rencontrée seront aussi éviscérés. Nous avons tous grandi avec elle, tout le pays l’a fait, et tout le monde a eu l’impression de la connaître.

«L’appeler un trésor national ne le couvre tout simplement pas. Elle était aussi familière que le visage de la reine ou un taxi noir de Londres et une énorme star de la scène, de la télévision et du cinéma, une véritable légende.

«Elle était la pro ultime qui n’a jamais rien pris pour acquis, elle a travaillé si dur, a toujours connu ses lignes et est arrivée à l’heure.

«Nous l’aimions tous et elle était tout aussi amusante hors écran qu’à l’écran. Je pense que l’une de ses qualités qui l’a aimée dans les films Carry On était qu’elle était petite et effrontée avec un rire contagieux.

« Elle sortait avec des insinuations, puis gloussait avec une vraie innocence. »







Paul a dit qu’il l’avait vue pour la dernière fois plus tôt cette année chez elle à Londres. Il a déclaré: «J’ai vu Bar et Scott en mars et elle était de bonne humeur, racontant des histoires amusantes et rugissant de rire et puant son parfum Shalimar préféré.

« Et c’est comme ça que je me souviendrai d’elle. »

Il a ajouté: «Mon cœur va à Scott. Ils formaient un couple si charmant, un vrai hymne, et il a été tout à fait remarquable dans la façon dont il s’est occupé d’elle.

Jonathan Ross s’est joint à une foule de stars du monde du divertissement pour se souvenir de la star.

Il a tweeté: « Barbara Windsor dans la vraie vie était tout ce que vous auriez pu espérer. Si chaleureux, si drôle, si gentil. Bonne nuit chérie x #BarbaraWindsor ».

La star de Doctor Who, John Barrowman, qui a été interviewée par Dame Barbara sur BBC Radio 2 en octobre 2011, a déclaré dans une vidéo sur Twitter que la star « manquera beaucoup ».

«Au cours des quelque 30 années de ma carrière, j’ai eu de très nombreuses occasions où j’ai été en compagnie de Barbara – ou, comme tout le monde l’appelait,« Babs »- et elle nous manquera énormément,» le Britannique -Acteur américain a dit.

«C’était une petite femme mais courageuse et elle avait le plus grand, le plus grand cœur du secteur. Et elle était une personne authentique, charmante, chaleureuse et attentionnée et elle manquera beaucoup aux mondes du cinéma, de la télévision, de la radio et du théâtre.

«Nous savions tous qu’elle n’était pas en très bonne santé, mais c’est quand même un choc quand ça arrive.

« Reposez en paix, Dame Barbara Windsor. Vous nous manquerez cruellement. »







Le comédien David Baddiel a rendu hommage sur Twitter, en disant: « RIP la très belle et très drôle Barbara Windsor. Quel véritable trésor national elle était. »

Il a ajouté, faisant référence à son partenaire, acteur et écrivain Morwenna Banks: « Morwenna – qui ne dit littéralement jamais rien sur les réseaux sociaux – m’a demandé d’ajouter à quel point elle est triste aussi. »

Le DJ vétéran Tony Blackburn s’est également souvenu de Dame Barbara sur les réseaux sociaux et dans un tweet a déclaré qu’elle était « une femme adorable qui était toujours aussi amusante. RIP Babs ».

L’ancien député travailliste et diffuseur George Galloway a tweeté: « Le décès de Dame Barbara Windsor met fin à une année lugubre. Elle était un trésor national qui est encore quelque chose à être. Qu’elle repose en paix. #BarbaraWindsor ».

Dame Floella Benjamin et le chanteur Aled Jones se souviennent tous deux de la star comme d’un « trésor national » dans les tweets.

Le duo de chanteurs irlandais Jedward a tweeté un montage de Dame Barbara sur EastEnders en disant aux gens de « sortir de mon pub » et les anciennes stars de X Factor ont dit: « RIP you iconic legend Barbara Windsor », ajoutant un cœur rouge.

La star de Little Britain, Matt Lucas, est la dernière célébrité à rendre hommage à Dame Barbara, affirmant que « ce n’est pas exagéré de dire que je pense que tout le pays est en deuil aujourd’hui ».

Il a écrit sur Twitter: « Vous ne devenez pas une Dame par accident. Tout le monde connaissait Barbara Windsor et tout le monde l’aimait.

« Elle nous a ravis sur scène et a brillé à l’écran dans une longue et illustre carrière. Elle a également travaillé sans relâche pour la charité, et a continué à le faire, même lorsque sa propre santé lui faisait défaut.

«Son mari dévoué, Scott, a été totalement altruiste et héroïque en prenant soin d’elle et je suis dévasté pour lui.

« Sa chaleur, sa générosité, ses rires et la gentillesse qu’elle m’a montré me manqueront. C’était une femme remarquable et ce n’est pas exagéré de dire que je pense que tout le pays est en deuil aujourd’hui. »

