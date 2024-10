Steve Martin se moque des rumeurs de rencontres avec Martin Short et Meryl Streep

Steve Martin transforme de nombreux utilisateurs de X en détectives amateurs… se moquant des spéculations sur Martin Court et Meryl Streep – et faire passer Internet à la vitesse supérieure.

Bien sûr, Meryl et Martin ont dressé les oreilles des fans depuis qu’ils ont joué des intérêts amoureux dans « Only Murders in the Building »… avec des photos d’eux ensemble IRL attisant les flammes de la spéculation.