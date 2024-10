Steve Martin réagit aux rumeurs de rencontres entre Meryl Streep et Martin Short

Steve Martin a commenté les récentes rumeurs selon lesquelles Meryl Streep et Martin Short sortiraient ensemble avec un message hilarant et énigmatique.

L’acteur du « Père de la mariée » a parlé de la relation étroite avec ses co-stars de « Only Murders in the Building » sur Instagram Vendredi, lorsqu’il a partagé une photo mettant en vedette les trois stars d’un article Glamour.

Cependant, le visage de Martin était couvert d’un gros emoji rouge interdit, ce qui indiquait apparemment qu’il était une troisième roue.

Le comédien, 79 ans, n’a ajouté aucune légende au message, même si de nombreux fans en ont profité pour célébrer le nouveau couple potentiel dans les commentaires.

Vendredi, Steve Martin a commenté de manière hilarante les rumeurs concernant la relation amoureuse de ses co-stars de « Only Murders in the Building ». FilmMagie

Sans ajouter de légende, Martin a partagé une photo de lui avec Martin Short et Meryl Streep, mais son visage était barré d’un grand emoji. Steve Martin/Instagram

« Je ne sais pas pourquoi l’idée de Meryl et Martin me rend si heureux, mais honnêtement, cela remplit mon cœur de joie », a écrit une personne, tandis qu’une autre a commenté qu’ils n’avaient « jamais été aussi investis dans les rumeurs de couples de célébrités ».

« Je vis profondément et vraiment follement pour Meryl et Martin en tant que couple, même s’ils sont amis, ils brillent tous les deux✨ », a commenté quelqu’un d’autre.

Le message de Martin intervient peu de temps après que Short, 74 ans, et Streep, 75 ans, aient été aperçus souriants alors qu’ils sortaient ensemble pour un dîner convivial au Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, plus tôt cette semaine.

Le message énigmatique du comédien intervient peu de temps après que les deux hommes ont été aperçus en train de dîner chez Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, plus tôt cette semaine. image d’affinité / FOND

Les rumeurs selon lesquelles le couple entretenait une relation amoureuse ont commencé à tourbillonner après que Short et Streep aient été aperçus ensemble aux Golden Globes 2024. CBS

Les rumeurs selon lesquelles le couple, qui joue des intérêts amoureux à l’écran dans la série Hulu, ont commencé après avoir été vus se rapprocher aux Golden Globes 2024.

Un représentant de Short a rapidement mis fin aux spéculations sur une relation amoureuse entre les deux, disant à People à l’époque qu’ils n’étaient « rien de plus » que des amis.

Cependant, les acteurs ont depuis été vus en train de profiter de la compagnie des autres à plusieurs reprises – allant à des dîners ensemble et assistant à des pièces de théâtre à Broadway.

À l’époque, un porte-parole de Short avait nié toute relation amoureuse, affirmant que les acteurs n’étaient « rien de plus » que des amis. Jordan Strauss/Invision/AP

Depuis, les deux hommes ont été aperçus ensemble lors de plusieurs sorties, participant à des dîners et assistant à des pièces de théâtre à Broadway. REUTERS

En août, l’actrice oscarisée a été vue tenant la main de Short lors de la première de la saison 4 de leur émission Hulu.

Des initiés ont déclaré à Page Six que Streep et Short étaient restés proches l’un de l’autre à l’intérieur du théâtre, mettant ainsi en valeur leur « amitié étroite ».

«Ils marchaient en se tenant la main et étaient de bonne humeur en riant. C’était très doux et mignon », nous a-t-on dit. «Ça doit être plus qu’un simple spectacle. Il y a définitivement quelque chose là-bas.