Steve Martin prend sa retraite: “C’est, bizarrement, ça”

La légende hollywoodienne Steve Martin est prête à se lancer dans une nouvelle aventure : la retraite.

De « Saturday Night Live » à « Father of the Bride » en passant par son émission à succès actuelle « Only Murders in the Building », Martin a tout fait. Il est lauréat d’un Emmy et d’un Grammy Award pour son travail considérable, qui comprend l’écriture, le jeu d’acteur, la musique, la comédie et la production.

À la fin de la soixantaine, deux choses se sont produites pour Martin : il est devenu père et il a vu une résurgence de sa carrière.

S’adressant à “The Hollywood Reporter”, Martin a déclaré “Il y a un moment dans votre carrière où les gens meurent d’envie de vous voir… C’est maintenant le moment de ma carrière où je suis celui qui doit se présenter.”

Cependant, il ne se présentera pas plus longtemps, car il dit qu’il prendra sa retraite lorsque “Only Murders in the Building” se terminera sur Hulu. L’émission, qui met en vedette son bon ami et collaborateur fréquent Martin Short ainsi que Selena Gomez, a récemment été renouvelée pour une troisième saison.

Martin dit: “Quand cette émission de télévision sera terminée, je ne vais pas en chercher d’autres. Je ne vais pas chercher d’autres films. Je ne veux pas faire de camées. Bizarrement, c’est ça.”

Martin a fait plusieurs camées sur “Saturday Night Live”, l’émission qui a fait de lui une star. Il a été invité spécial à 19 reprises et a accueilli 15 fois.

Bien qu’il ne travaille peut-être plus très longtemps, Martin est clairement au sommet de son art. Il est actuellement nominé pour le meilleur acteur principal dans une série comique aux Emmys pour son rôle de Charles Haden-Savage dans son hit Hulu.

