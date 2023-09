Steve Martin met fin à l’affirmation de Miriam Margolyes selon laquelle il l’aurait frappée pendant le tournage de « Little Shop of Horrors »

Steve Martin a réfuté l’affirmation de Miaram Margolyes selon laquelle il l’aurait frappée pendant le tournage d’une scène alors qu’ils jouaient dans le film d’horreur musical de 1986 « Little Shop of Horrors ».

Dans une déclaration à Fox News Digital, l’acteur de 78 ans a répondu aux allégations que la star de « Harry Potter », âgée de 82 ans, a formulées dans ses nouveaux mémoires « Oh Miriam : Histoires d’une vie extraordinaire », dans lesquelles elle a également décrit Martin comme étant « horrible » avec elle sur le plateau.

« Quand j’ai lu pour la première fois le récit péjoratif de Miriam Margolyes sur notre scène dans Little Shop of Horrors, j’ai été surpris », a écrit Martin. « Je me souviens que nous avions une bonne communication en tant qu’acteurs professionnels. Mais quand il est sous-entendu que je lui ai fait du mal ou que j’ai été négligent dans les cascades, je dois m’y opposer. »

Il a poursuivi : « Je me souviens avoir pris une EXTRÊME prudence concernant le faux coup de poing – la même prudence que je ferais avec n’importe quelle scène similaire. Elle m’a assuré qu’elle se sentait bien, et nous avons fait quelques prises réussies et nous nous sommes arrêtés. »

« Il n’y a jamais eu de contact physique entre elle et moi, accidentel ou autre, dans cette scène ou dans toute autre que nous avons tournée », a ajouté la star de « Only Murders in the Building ».

» Également sur le plateau, gardant les yeux rivés sur l’action, se trouvaient le réalisateur hautement compétent et sensible, Frank Oz, un coordinateur des cascades, une équipe de tournage, un superviseur du scénario, ainsi que des figurants qui ont été témoins de toute la scène très bien répétée. « , a conclu Martin.

Le réalisateur de « Little Shop of Horrors », Frank Oz, a également fourni une déclaration à Fox News Digital dans laquelle il a défendu Martin et a qualifié le récit de Margolyes de la scène de « déroutant ».

« Je répète toujours des actions physiques au ralenti », a écrit Oz. « La scène était censée inclure un faux coup de poing. C’est curieux de savoir ce dont elle parle. Ce n’est pas le Steve que je connais ou que quiconque connaît. Il a toujours été professionnel et respectueux de tout le monde sur tous mes tournages. »

Fox News Digital a contacté les représentants et l’éditeur de Margolyes pour commentaires.

Dans le film, Martin jouait le rôle du dentiste sadique Orin Scrivello DDS tandis que Margolyes jouait le rôle de son infirmière dentaire. Pendant le programme « Dentiste ! » numéro musical, le personnage de Martin frappe le personnage de Margolyes au visage et lui claque plus tard une porte au visage, la faisant tomber au sol.

« J’ai été frappée toute la journée par des portes qui s’ouvraient au visage; frappée, giflée et renversée à plusieurs reprises par un Steve Martin peu charmant et sans excuse – peut-être qu’il agissait de manière méthodique – et je suis rentrée à la maison grincheuse avec un mal de tête épouvantable », a écrit Margolyes dans ses mémoires, par L’Indépendant.

« Il ne faut pas dire que je n’ai jamais souffert au nom de l’art », a-t-elle ajouté.

De plus, Margolyes a poursuivi en décrivant le quintuple lauréat d’un Grammy Award comme « indéniablement brillant, mais horrible pour moi ».

Margolyes a également discuté de sa « vile expérience » avec Martin dans une interview avec le média australien news.com.au tout en faisant la promotion de ses mémoires.

« Steve était et est toujours brillant, ce qui compte n’est pas son talent, mais juste sa gentillesse à cette époque de sa vie », a-t-elle déclaré.

L’actrice s’est également souvenue du tournage de « Dentiste ! » scène qui, selon elle, nécessitait plusieurs prises.

« Je n’ai pas apprécié ça et j’ai eu un terrible mal de tête à la fin de la journée », a déclaré Margolyes.

« Il [Martin] était incroyablement hostile, parce qu’il était perfectionniste », a-t-elle déclaré. « C’était un artiste et tout ce qui l’intéressait était de réussir le moment comique, et il avait raison de le faire, mais il aurait dû m’inclure. »

« J’aurais inclus la personne avec qui je travaillais », a ajouté Margorlyes. « Ça ne l’intéressait pas. »

« Je pensais juste qu’il était plutôt horrible », a-t-elle conclu. « C’était un imbécile, c’est tout ce que je peux vous dire. »

« Oh Miriam : Histoires d’une vie extraordinaire » est sorti le 12 septembre.