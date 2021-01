L’acteur comique a tweeté dimanche au sujet de la réception d’une dose du vaccin Covid-19 et a affiché sa tendance vers le juste milieu.

Martin a commencé par écrire « Good news / Bad news ».

« Bonne nouvelle: je viens de me faire vacciner! » il a écrit. « Mauvaise nouvelle: je l’ai eue parce que j’ai 75 ans. Ha! »

La star de « The Jerk » a poursuivi en disant: « L’opération à New York s’est déroulée sans heurts » et « organisée à la perfection par l’armée américaine et la garde nationale ».