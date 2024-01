Steve Kerr parle de la mort « dévastatrice » de l’assistant des Warriors

NBA

Au début, Steve Kerr a dit que c’était difficile à décrire.

Les Warriors ont traversé une semaine émouvante – une semaine « déchirante » et « dévastatrice », a ajouté Kerr – au cours de laquelle l’entraîneur adjoint Dejan Milojevic est décédé mercredi après avoir subi une crise cardiaque lors d’un dîner d’équipe mardi.

Ils sont retournés à l’entraînement lundi, Kerr s’adressant aux journalistes tout en portant une chemise noire avec « brate », qui signifie frère en serbe, et les initiales de Milojevic entourées d’un cœur imprimé sur le devant.

“C’est tout simplement la chose la plus triste à laquelle j’ai jamais participé en NBA”, a déclaré Kerr aux journalistes, “où nous perdons quelqu’un qui est si proche de nous et puis, plus important encore, voyons sa famille souffrir. Donc la semaine dernière a été, les cinq derniers jours, je suppose, ont été remplis de tout ce qui précède. Le choc. L’émotion. L’effusion extrême d’amour du monde entier.

Kerr a décrit Milojevic, âgé de 46 ans, comme quelqu’un qui « voyait le bien des gens et la joie de vivre » et, au cours des deux dernières saisons, ils ont fait partie de l’équipe d’entraîneurs des Warriors et ont remporté un titre ensemble lors de la saison 2021. 22 saison.

Les Warriors, en équipe, ont regardé la cérémonie du match KK Partizan-KK Mega Basket – mettant en vedette les équipes pour lesquelles Milojevic a joué et entraîné, respectivement – ​​à Belgrade, où la scène de supporters scandant à l’intérieur du gymnase a montré ce que Milojevic « signifiait pour ses compatriotes », a déclaré Kerr.

“Je ne suis pas sûr d’avoir jamais vu quelque chose comme le dévouement d’avant-match des fans et des organisations là-bas envers Deki”, a déclaré Kerr.

Milojevic, qui a joué 14 saisons en Europe avant de devenir entraîneur, riait et avait une « lueur dans les yeux » même lorsqu’il poussait le reste de l’équipe d’entraîneurs des Warriors lors de leurs réunions, lui permettant d’être « très direct et honnête sans menacer ». n’importe qui », a déclaré Kerr.

D’autres joueurs de la NBA ont également publié des souvenirs et des messages se souvenant de Milojevic après sa mort, notamment le tireur des Warriors Brandin Podziemski, qui a écrit sur X : « Vous avez changé ma vie en si peu de temps ».

Lors de sa conférence de presse de lundi, Kerr a également remercié le commissaire Adam Silver, les Mavericks et le Jazz d’avoir reporté les matchs et d’avoir parcouru la logistique de planification pour finalement obtenir la reprogrammation des matchs.

“Il n’est pas possible qu’aucun d’entre nous n’ait pu sortir sur un terrain et jouer un match de basket mercredi ou vendredi”, a déclaré Kerr.

Ron Adams, l’un des mentors de Kerr, est devenu quelqu’un sur qui il s’est appuyé pour trouver comment aider les Warriors à avancer, et à un moment donné, Kerr a demandé : « Comment allons-nous continuer à partir de là ?

Adams, 76 ans, membre de l’équipe de Kerr depuis qu’il a repris les Warriors en 2014, a réfléchi un instant, se souvient Kerr.

Ensuite, il a demandé ce que Milojevic aurait voulu que les Warriors fassent.

“Je pouvais littéralement imaginer Deki souriant et riant et disant: ‘Vous, les enfoirés, devez gagner un match de basket'”, a déclaré Kerr. … C’est exactement ce qu’il aurait dit, le sourire aux lèvres.











