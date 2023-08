Steve Kerr achète une participation minoritaire dans Majorque en Liga

L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, est devenu actionnaire du Real Mallorca, le club de LaLiga dit mardi.

Majorque a réorganisé sa structure de propriété le mois dernier, le président Andy Kohlberg devenant actionnaire majoritaire après avoir acquis les actions de l’ancien propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver.

Le club insulaire vient de commencer sa troisième saison consécutive dans l’élite espagnole – avec un match nul et une défaite jusqu’à présent en 2023-24 – et a dépassé les attentes avec une neuvième place la saison dernière.

« Andy Kohlberg et moi sommes amis depuis de nombreuses années », a déclaré Kerr. « Nous étions ensemble cet été. Il m’a dit qu’il y avait un changement dans le groupe de propriété et il m’a offert la chance de faire partie du nouveau groupe d’investissement.

« J’étais tellement excité d’avoir été à Majorque l’été dernier pour regarder un match, suivre l’équipe et devenir fan. C’était une opportunité vraiment excitante et j’ai sauté dessus. »

« Il m’a dit que c’était une excuse pour passer une semaine ou deux en août chaque été à Majorque », a plaisanté Kohlberg. « C’était la principale motivation, je pense ! »

Kerr a remporté cinq championnats NBA en tant que joueur et est considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de la NBA, remportant quatre championnats avec les Warriors entre 2015 et 2022.

Il a visité l’île de Majorque pour la première fois en 2022 et prononcé un discours à l’équipe première.

« Devenu fan de Majorque l’année dernière et maintenant impliqué dans l’équipe, je vais regarder les matchs de LaLiga toute l’année », a déclaré Kerr. « C’est tellement excitant non seulement d’avoir un intérêt financier, mais aussi ce que cela signifie, d’y mettre tout son cœur et de faire partie de l’équipe.

« La chose la plus importante est la culture au sein de l’équipe au quotidien. Est-ce que tout le monde tire dans la même direction ? Est-ce que tout le monde se soutient ? Avez-vous hâte de venir vous entraîner tous les jours ? Voir vos coéquipiers, voir vos entraîneurs. Je sais que c’est une culture qui est en train de s’instituer à Majorque et qui, évidemment, porte si bien ses fruits. »

L’apogée de Majorque est survenue à la fin des années 1990 et au début des années 2000 – quand ils ont terminé deux fois troisièmes de LaLiga et remporté la Copa del Rey – mais la relégation les a vus tomber aussi bas que le troisième niveau en 2017-18 avant de rebondir.

Ils sont actuellement 14e en Liga avec seulement deux matchs joués, après avoir fait match nul 1-1 à Las Palmas le week-end d’ouverture et perdu 1-0 contre Villarreal vendredi.

Steve Nash, huit fois All-Star de la NBA, est également actionnaire du club, après avoir été administrateur.

« Ma femme et moi ne pourrons pas venir cet été, à cause de la Coupe du monde de basket-ball », a déclaré Kerr. « Mais nous prévoyons d’essayer de nous rendre à Majorque chaque été et de venir aux matchs. »