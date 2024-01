Steve Kerr a partagé un message pour Nikola Jokic de Dejan Milojevic

Nikola Jokic se tient aux côtés de son ancien entraîneur, Dejan Milojevic, durant l’été 2020.

BOSTON — L’entraîneur des Nuggets Michael Malone a transmis mercredi un message de Steve Kerr à Nikola Jokic, offrant son soutien dans un moment de deuil qui était à la fois collectif pour la communauté mondiale du basket-ball et personnel pour Jokic.

Dejan Milojevic, l’assistant bien-aimé des Golden State Warriors qui a entraîné Jokic en Serbie, est décédé mercredi après avoir subi une crise cardiaque lors d’un dîner de l’équipe des Warriors la nuit précédente. Il avait 46 ans. Surnommé « Decky », il est resté proche de Jokic après avoir joué un rôle majeur dans le développement du centre avec le club serbe Mega Basket avant et après que les Nuggets aient recruté Jokic. En 2014-15, sous Milojevic, Jokic était MVP de la Ligue Adriatique.

Milojevic, qui a également gagné le surnom «Le Serbe Charles Barkley» pendant ses années de joueur, il a été entraîneur-chef du Mega Basket de 2012 à 2020. Il en était à sa troisième saison avec les Warriors.

«Quand nous avons su qu’il était à l’hôpital, j’ai contacté Steve Kerr et il m’a immédiatement répondu. Il était à l’hôpital avec Decky et sa famille », a déclaré Malone après l’entraînement de Denver à l’Emerson College. «Et quand il a finalement réussi, Steve m’a fait savoir qu’il avait réussi. Et il voulait que je sache à quel point Decky aimait Nikola et combien il était fier de lui. Et c’est ce que je viens d’essayer de partager avec Nikola. Je viens de vivre ça avec mon père (l’ancien entraîneur de la NBA Brendan Malone, décédé en octobre dernier). Perdre quelqu’un qui vous est cher est vraiment difficile, et la chose la plus importante à savoir pour Nikola est que Decky l’aimait.

« Et maintenant, c’est à Nikola de perpétuer son héritage. Sur le terrain, en dehors du terrain, comment il vit et pour s’assurer que le nom de Decky continue de faire parler de lui.

Les matchs de Golden State contre les Utah Jazz et les Dallas Mavericks cette semaine ont été reportés par la NBA. Malone a réitéré le message d’un communiqué des Nuggets publié mercredi, exprimant que les pensées de l’équipe vont à la famille de Milojevic ainsi qu’aux joueurs et entraîneurs des Warriors.

Jokic n’a pas parlé avec les médias, mais il était présent à l’entraînement des Nuggets avant leur match contre les meilleurs Celtics de la NBA vendredi (17h30 MT, ESPN).

“Il comptait beaucoup pour beaucoup de gens”, a déclaré Malone. «Laissé derrière lui un héritage incroyable. Il a eu un impact sur des vies. Et c’est tout simplement tragique à ce jeune âge d’avoir ça.

Denver tente de mettre fin à une séquence d’intimidation

L’un des moments les plus mémorables des neuf années de mandat de Malone à Denver a eu lieu le 18 mars 2019, lorsqu’il a décroché pour la première fois un billet pour les séries éliminatoires en tant qu’entraîneur des Nuggets avec une victoire 114-105 à Boston.

“L’excitation et la célébration que nous avons eues”, s’est souvenu Malone jeudi, “et puis, plus important encore, l’after-party. Il s’agit toujours de l’après-fête.

Comme par hasard, c’est aussi la dernière fois que les Nuggets ont gagné au TD Garden.

Cinq ans plus tard, ils tentent de mettre fin à l’une des séquences actuelles les plus intimidantes de la NBA : les Celtics ont une fiche de 20-0 à Boston cette saison. Après le match de vendredi, ils auront disputé plus de la moitié de leurs matchs à domicile prévus au calendrier.

La concentration de Denver entre les matchs après une défaite de 126-121 contre les 76ers mardi était de défendre la ligne des 3 points, où Boston tire avec un volume élevé (premier en tentatives, premier en passes décisives) et une efficacité élevée (sixième en pourcentage). Les Nuggets sont généralement robustes pour limiter les tentatives à 3 points, mais Malone a reconnu qu’un manque de discipline, tant du point de vue de la planification du jeu que de l’exécution, a permis à Philadelphie de tirer à plus de 40 % au-delà de l’arc.

Cependant, il est possible que les Celtics soient en désavantage numérique. Ils étaient privés du centre titulaire Kristaps Porzingis (inflammation du genou droit) et du meneur titulaire Derrick White (entorse de la cheville gauche) lors de leur victoire contre les Spurs mercredi.

“Ils ont tellement de talent et ils jouent le jeu de la bonne manière”, a déclaré Malone. “Ce sera donc une excellente opportunité pour nous d’aller là-bas et d’affronter l’une des meilleures équipes de la ligue.”

Vous voulez plus d’actualités sur les Nuggets ? Inscrivez-vous au Nuggets Insider pour obtenir toutes nos analyses NBA.