Steve Jobs reçoit à titre posthume la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile américaine

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rendu hommage au regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, qui a reçu à titre posthume la plus haute distinction civile américaine aujourd’hui, la médaille présidentielle de la liberté par l’administration Biden pour commémorer les innovations révolutionnaires de Jobs.

Jeudi sur Twitter, Cook a déclaré: «Aujourd’hui, Steve a reçu la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine. C’était un visionnaire qui nous a mis au défi de voir le monde non pas pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il pourrait être. Nous chérissons sa mémoire et nous continuerons à bâtir sur son héritage.

Dans un communiqué de presse en ligne, l’administration Biden déclare que la Médaille présidentielle de la liberté est “décernée à des personnes qui ont apporté des contributions exemplaires à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix mondiale ou à d’autres événements sociétaux, publics ou privés importants”. efforts.

Jobs, qui a fondé Apple depuis le garage de ses parents avec son ami Steve Wozniak en 1976, a perdu sa bataille contre le cancer du pancréas en 2011. Né en 1955, Jobs a grandi à Cupertino, en Californie, où il a obtenu son diplôme d’études secondaires et s’est inscrit au Reed College, Portland. Steve a abandonné l’université et est devenu un étudiant “drop-in”, suivant des cours d’art et de philosophie tout en dormant dans des dortoirs d’amis.

Steve Jobs a été le visage public d’Apple pendant une grande partie de son histoire. Il représentait une croyance en la prime motif et le savoir-faire qui a produit une gamme apparemment infinie de produits très appréciés, notamment le Mac, l’iPod, l’iPhone et l’iPad.

Aux côtés d’Apple, Jobs était également président et actionnaire majoritaire de Pixar, membre du conseil d’administration de The Walt Disney Company après son acquisition de Pixar, et fondateur, président et PDG de NeXT, que Jobs a fondé en 1986 après avoir été expulsé. d’Apple à ses débuts.