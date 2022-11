Steve Jobs : les sandales du co-fondateur d’Apple mises aux enchères

Une paire de sandales Birkenstock en cuir suédé détenues et portées personnellement par le célèbre co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, est mise aux enchères et devrait coûter entre 60 000 et 80 000 dollars.

Les chaussures sont également accompagnées d’un livre de Jean Pigozzi intitulé “Les 213 hommes les plus importants de ma vie”, qui contient des photos candides de Jobs et d’autres célébrités comme Mick Jagger et Elon Musk.

Jobs, décédé en 2011 des suites d’un cancer du pancréas, portait les chaussures dans les années 1970 et 1980, lit une description de Julien’s Auctions.

L’article fait partie de la vente aux enchères Science et technologie, organisée par Bonhams, qui présente des éléments physiques de technologie et des documents liés à des moments clés ou à des individus de l’histoire de la technologie.

À 11 h 30 vendredi, l’enchère gagnante était de 22 500 $ US et seulement deux personnes ont fait des offres. Les enchères ont commencé à 15 000 $ US.

La première épouse de Jobs, Chrisann Brennan, a déclaré à Vogue : “Les sandales faisaient partie de son côté simple. C’était son uniforme. L’avantage d’un uniforme, c’est que vous n’avez pas à vous soucier de quoi porter le matin.”

Selon le site Web de Julien’s Auction, Jobs a porté les sandales lors de “moments charnières” de l’histoire d’Apple, notamment lorsqu’il a élaboré les plans du premier ordinateur Apple avec le co-fondateur Steve Wozniak.

Ce n’est pas la première fois que les sandales de Jobs suscitent l’intérêt. En 2017, les chaussures ont fait l’objet de plusieurs expositions internationales, en Italie, en Allemagne et à New York. De 2020 à 2022, ils pouvaient être vus au Musée d’histoire du Wuttemberg, à Stuttgart, en Allemagne.

“Les sandales sont bien utilisées, mais semblent toujours intactes”, indique une description du site Web d’enchères. “Chaque sandale comporte ses boucles réglables Birkenstock d’origine et l’estampage Birkenstock sur le bord intérieur des sangles de pied en cuir suédé. La semelle intérieure en liège et jute conserve l’empreinte des pieds de Steve Jobs, qui avaient été façonnés après des années d’utilisation.”

Cela vient après qu’un ordinateur Macintosh de 1987 utilisé par Jobs ait été mis en vente avec une valeur estimée entre 200 000 et 300 000 dollars américains. Le disque dur de 20 Mo comprenait des tâches sur lesquelles Jobs travaillait à l’époque, y compris un projet de marketing.

De nombreux autres objets de la vente aux enchères étaient liés à Jobs, y compris une carte de visite datant de l’époque où il travaillait chez NeXT, la start-up que Jobs a créée en 1985 après avoir quitté Apple. La carte s’est vendue 4 080 $ US avec une collection d’objets personnels de son bureau chez NeXT, y compris plusieurs magazines et une bande vidéo des faits saillants d’une présentation de 1990 par Jobs (qui s’est vendue 5 100 $ US).



Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones.