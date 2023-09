Steve Jobs a inspiré le co-fondateur à l’université

La société de logiciels de cybersécurité de Michael Baum, Splunk, vient d’être vendue à Cisco pour 28 milliards de dollars. Cela n’aurait peut-être jamais existé si Steve Jobs n’avait pas visité l’Université Drexel en 1983.

À l’époque, Baum étudiait le génie électrique à l’école de Philadelphie. Des emplois sont apparus sur le campus pour les affaires : en concluant un partenariat avec les dirigeants de Drexel pour fournir aux étudiants les tout nouveaux ordinateurs Macintosh d’Apple, qui ont fait leurs débuts en janvier 1984.

Dans un discours un an plus tard, Jobs aurait appelé Drexel « un pionnier en étant la première université à intégrer pleinement le Macintosh » dans les études des étudiants. Pour Baum, aujourd’hui âgé de 61 ans, l’expérience a été révélatrice.

« Steve Jobs a convaincu notre école de devenir la première à adopter le Mac pour tous les nouveaux étudiants. Dès que j’ai vu MacPaint et MacDraw, j’ai su que je devais comprendre comment cela fonctionnait. » Baum a dit The Gentleman Magazine, basé au Royaume-Uni, en 2022.

L’engouement de Baum était « le coup de foudre », a-t-il ajouté, l’incitant à se tourner vers l’informatique. « Tout d’un coup, mon cerveau s’est demandé : « Comment ça marche ? », Baum dit à la BBC en 2020. « Je me suis donc lancé à corps perdu dans le logiciel. »

Après avoir obtenu son diplôme en 1985, Baum a commencé à travailler sur sa première startup, une entreprise de logiciels appelée Reality Online, qui visait à prédire les performances boursières. Il a vendu l’entreprise à Reuters pour un montant non divulgué en 1987 et est retourné aux études pour obtenir un MBA à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Baum s’est ensuite imposé comme un entrepreneur en série, créant et vendant plusieurs entreprises de logiciels avant 2000. Il a également passé du temps en tant qu’investisseur dans la Silicon Valley et responsable du commerce électronique chez Walt Disney et Yahoo.

En 2003, Baum et deux amis – Rob Das et Erik Swan – ont cofondé Splunk, une société basée à San Francisco qui aide les entreprises à surveiller et analyser de grandes quantités de données. Plus récemment, Splunk a développé des outils de cybersécurité qui s’appuient sur l’intelligence artificielle pour surveiller les données générées par les machines à la recherche de menaces potentielles.

Baum a été PDG de l’entreprise jusqu’à sa retraite en 2009. Lorsque Splunk est devenu public en 2012, il était évalué à environ 1,6 milliard de dollars. On ne sait pas combien d’argent il a gagné grâce à l’acquisition de Splunk par Cisco, mais il a déclaré à la BBC en 2020 qu’il était, à l’époque, le plus grand actionnaire individuel de l’entreprise.

À sa retraite, Baum s’est reconverti en vigneron : il a déménagé sa famille en Bourgogne en 2014 et a acheté le domaine viticole du Château de Pommard, dont il est actuellement propriétaire et exploitant.

La « nature curieuse » qui l’a poussé à en apprendre davantage sur les ordinateurs Macintosh de Jobs « continue de me motiver aujourd’hui », a déclaré Baum au Gentleman Magazine.

« Cela me donne un but, de la joie et de l’enthousiasme », a-t-il déclaré.

