Steve Jobs a écrit une lettre d’offre “incroyablement géniale” en 1989 et a été refusée

Steve Jobs, co-fondateur d’Apple, a déjà été licencié d’Apple. C’est alors qu’il avait lancé NeXT, une entreprise qui fabriquait des ordinateurs pour les universités et les chercheurs. NeXT finirait par être racheté par Apple et Jobs serait réembauché. Jobs a écrit une lettre d’offre pour rejoindre NeXT à un certain David Nagy en 1989, un an après la sortie du premier ordinateur de NeXT, et une remarque effrontée dans la lettre devient virale. Jobs signe la lettre avec une invite pour Nagy: “J’accepte cette offre incroyablement intéressante !!!” Nagy, à l’époque, travaillait comme chef de produit chez Apple, selon un rapport CNBC Make It.

Malgré la confiance, Jobs n’a pas pu débaucher Nagy, qui a continué chez Apple jusqu’en 1993. Le rôle NeXT proposé par Jobs n’avait pas de titre et offrait un salaire de 80 000 $ par an, payé mensuellement à l’avance. Il avait une prime d’embauche de 5 000 $, des options d’achat de 5 000 actions ordinaires de NeXT et un plan de soins de santé. La lettre a également été mise aux enchères.

Offre d’emploi “incroyablement géniale” de Steve Jobs : pic.twitter.com/SvttmHGBbl – Jon Erlichman (@JonErlichman) 24 septembre 2022

Selon une lettre de provenance écrite par Nagy à RR Auction, Jobs voulait l’embaucher pour “développer des stratégies et des plans de produits, des partenariats avec des tiers et des programmes de marketing”. C’était le même travail qu’il faisait chez Apple. Nagy dit qu’il regrette d’avoir refusé le poste. Il a dit qu’il pensait que NeXT ne réussirait pas et qu’il aimait son travail chez Apple. Avec le recul, il aurait aimé accepter l’offre de Jobs.

L’offre d’emploi de Jobs était-elle vraiment “incroyablement géniale” ? Le salaire de 80 000 $ à l’époque équivaudrait à environ 180 000 $ à ce jour, selon le Bureau of Labor Statistics. Cependant, il est à noter qu’aucun titre de poste n’était proposé par Jobs. De plus, Guy Kawasaki, qui avait travaillé chez Apple à cette époque, a décrit le travail pour Jobs comme “parfois désagréable et toujours effrayant”. Il a ajouté que Jobs exigeait l’excellence.

