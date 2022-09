Steve Irwin honoré par Bindi, Robert Irwin à l’occasion du 16e anniversaire de sa mort : “Incroyable ange gardien”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bindi Irwin a honoré son père et le “grand-père crocodile” de sa fille à l’occasion du 16e anniversaire de sa mort.

La star de “Crocodile Hunter”, Steve Irwin, est décédée en 2006 après avoir été piquée par une raie lors du tournage d’un documentaire animalier. Bindi avait 8 ans à l’époque tandis que son frère Robert en avait 2.

Bindi, maintenant âgée de 24 ans, a partagé une photo d’elle et de son père le 4 septembre.

“Grand-père Crocodile, je sais que tu aurais été le grand-père le plus incroyable parce que tu étais un père tellement extraordinaire”, a-t-elle écrit. “Merci d’être un incroyable ange gardien pour Grace.”

STEVE IRWIN DAY : BINDI ET ROBERT IRWIN RENDENT HOMMAGE À LEUR PÈRE “CROCODILE HUNTER”

Bien que la mort de Steve se soit produite avant la naissance de sa fille, Bindi lui a présenté le “Crocodile Hunter” à travers des documentaires.

“Il aurait été un bon, bon grand-père”, a-t-elle déclaré alors qu’elle était enceinte de sa fille. “Je ne pense pas que nous aurions jamais vu notre fille. Il l’aurait simplement emmenée au zoo et cela aurait été parfait. Mais c’est tellement bien que nous pourrons lui présenter son grand-père à travers tous les documentaires. C’est vraiment spécial.”

La gardienne de zoo a rendu hommage à son défunt père avec le nom de sa fille, Grace Warrior.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mon père a été la première personne à créer le terme” Wildlife Warrior “”, avait précédemment déclaré Bindi à The Bump. “Être un guerrier de la faune signifie se lever et parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Nous appelons notre fille notre bébé guerrier de la faune. Je sais dans mon cœur qu’elle tracera son propre chemin pour faire de notre planète un meilleur endroit.”

Le frère de Bindi, Robert, a également partagé son propre hommage au “Crocodile Hunter” sur Instagram.

“C’est la fête des pères aujourd’hui en Australie, et j’envoie mon amour à ceux qui manquent à leur père aujourd’hui”, a-t-il écrit. “Je chéris tous les bons moments avec mon père et je suis reconnaissant de pouvoir garder sa mémoire et son héritage en vie.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS