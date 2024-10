Steve Howey abat le redémarrage sans vergogne et fait l’éloge de Jeremy Allen White et du succès de Shanola Hampton

Bien que Shameless soit hors de propos – pour l’instant – Steve a révélé à TooFab en exclusivité qu’il pourrait y avoir une réunion de Reba plus tôt que prévu.

Steve Howey ne sait pas s’il « pourrait même jouer » son Éhonté rôle de Kevin Ball à nouveau.

En parlant exclusivement à TropFab à propos de son apparition dans la nouvelle série médicale de NBC Des esprits brillantsHowey a partagé son opinion sur la question de savoir s’il ferait un jour un Éhonté redémarrez sur toute la ligne.

« Je ne sais pas, pas vraiment », a déclaré Howey à TooFab. « Je pense que les emplois sont… Ce sont des emplois, ce sont des concerts, ce sont des moments dans le temps. Je suis toujours ami et membre de la famille de beaucoup de gens avec qui j’ai travaillé. »

Éhonté diffusé sur le réseau de télévision Showtime pendant 11 saisons. Le drame a catapulté des carrières telles que Jeremy Allen Whitequi a ensuite dirigé le Gagnant d’un Emmy montrer L’ours, remporter des récompenses individuelles et atteindre une renommée et une reconnaissance internationales.

« Je suis très fier », a déclaré Howey à propos du succès de White après l’avoir vu grandir dans la série basée à Chicago.

« Il passe un moment et il le mérite. Il travaille dur et c’est vraiment un bon gars. C’est donc ce qui est le plus important », a-t-il ajouté.



Cependant, c’est son amitié avec Shanola Hampton qui a joué sa femme Veronica Fisher dans Éhonté, qu’il chérit le plus de son Éhonté jours.

» Shanola a son émission sur NBC [show] Trouvé et elle a travaillé très dur pour arriver là où elle est. Je n’arrête pas de lui dire de créer une société de production pour qu’elle puisse m’embaucher. Shanola est comme… Elle est comme un ange gardien venu d’il y a une vie ou de cette vie », a déclaré Howey à propos de leur amitié.

« C’est ma meilleure amie, elle est très importante dans ma vie. Et cela, en plus de toutes les autres amitiés, je la chéris. »



Parallèlement au rôle de longue date de Howey dans Éhonté, l’acteur de 47 ans est également connu pour son rôle de Van Montgomery dans la série télévisée sitcom WB/CW. Réba de 2001 à 2007.

Au fil des années, Howey a déclaré avoir constaté que ses deux rôles célèbres couvraient différentes générations de fans, affirmant que « les duos mère-fille » venaient souvent voir Howey et « la fille m’aime depuis Éhonté et la mère me connaît depuis Réba« .

Quant à une réunion de Réba, cela pourrait arriver plus tôt que prévu. « Il y aura peut-être bientôt des petites retrouvailles dans sa nouvelle émission [Happy’s Place] », taquina Howey à Trop Fab.

Légende du pays Reba McEntire s’est associé à elle Réba les producteurs exécutifs Kevin Abbott, Michael Hanel et Mindy Schultheis pour le nouveau projet aux côtés d’un nouvel ajout à l’équipe créative, Julie Abbott. La place du bonheur sera diffusée en première le 18 octobre 2024 sur NBC et occupera le créneau du vendredi à 8h/7h.

« Ils n’en ont pas marre de moi, je ne sais pas, j’ai beaucoup de chance d’avoir travaillé avec des gens vraiment cool », a ajouté Howey à propos de possibles retrouvailles. « Non seulement ils sont très talentueux dans ce qu’ils font, mais ce sont en fait des gens formidables et j’essaie simplement de maintenir cette relation. »



Cependant, comme pour ceux qui ne sont pas à Hollywood, le temps fait obstacle.

« J’ai besoin d’aller mieux. Je devrais appeler plus souvent, mais je suis enregistré, vous êtes pris par vos propres affaires et vous vous dites simplement : ‘Oh, je dois les rappeler’ ou quoi que ce soit. Mais ouais, ça pourrait arriver [reunion on Happy’s Place] », a-t-il ajouté.

Même si Howey serait ravi d’apparaître sur La place du bonheurun peu comme son avis sur le redémarrage Éhontéun redémarrage de Réba ça fait « bizarre ».

« Faire un reboot de l’ancienne série, je ne sais pas, c’est comme reconstituer un mariage ou quelque chose du genre, ‘Nous nous sommes déjà mariés ?’ C’est une chose bizarre », a-t-il déclaré avant de revenir à Éhonté. « Je ne sais pas si je pourrais même jouer à nouveau Kev. »

« Le personnage qu’un acteur joue est spécifique au moment où l’acteur joue le personnage. Surtout pour moi », a commencé Howey. « Disons simplement que je fais une scène de Roméo et Juliette et je suis dans un cours de théâtre, cette scène sera différente si je la fais 10 fois au cours de ma vie parce que ce que j’apporte en tant qu’humain, en tant que personne, affectera les choix que je fais sur la façon dont je prononce les répliques et les écoute. les autres lignes. »

Là encore… Howey ne supprime pas complètement les redémarrages.

« Vous savez et écoutez, je ne dis jamais jamais. Un concert est un concert. »

Howey est connu pour se maintenir en pleine forme et, dans le passé, il a passé jusqu’à 2 à 3 heures au gymnase. Il cherche désormais d’autres moyens de rester en bonne santé, notamment en arrêtant de consommer de l’alcool.

« Je suis devenu sobre l’année dernière », a partagé Howey en exclusivité avec Trop Fab. « Et puis c’est juste un régime. J’essaie de manger la même chose et je ne mange pas beaucoup. Mon corps semble préférer les mêmes choses. Un jour vous prenez ce repas, le lendemain vous prenez ce repas, votre corps du genre : « Whoa, qu’est-ce qu’on fait ? Nous ajoutons de l’indien et maintenant nous mangeons de la Méditerranée et maintenant un cheeseburger, que se passe-t-il ? »

En plus d’abandonner l’alcool et de se concentrer sur son alimentation, Howey attribue son nouvel amour pour la méditation.

« Puis j’ai commencé, ces dernières années, quatre pour être exact, on peut faire le calcul, j’ai commencé à méditer, et ça m’a beaucoup aidé. Ralentir le cerveau. L’esprit aime le chaos. Et puis tout ce qu’on a c’est le souffle, » a-t-il ajouté avant de mentionner que sa mère est également restée en pleine forme à 75 ans.

« C’est beaucoup de nature qui s’alimente, mais il faut vraiment s’entraîner. Le corps en mouvement reste en mouvement, le corps reste au repos. Ainsi, même lorsque mon corps me fait mal, je vais juste me promener et ensuite j’aurai une circulation sanguine. . Vous recevez de l’oxygène, votre sang reçoit de l’oxygène.

Howey est père de trois enfants – William, Violet et Knox – qu’il partage avec son ex-femme, Le mot L ancienne Sarah Shahi. Le couple s’est marié pendant 11 ans avant de se séparer en 2020.