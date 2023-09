Steve Harwell, leader de Smash Mouth, est décédé à 56 ans – National

Steve Harwell, le leader de longue date du groupe pop rock Smash Mouth, nominé aux Grammy Awards, est décédé. Il avait 56 ans.

Le manager du groupe, Robert Hayes, a déclaré que Harwell « est décédé paisiblement et confortablement » lundi matin, entouré de sa famille et de ses amis, à son domicile de Boise, Idaho. La cause du décès était une insuffisance hépatique aiguë, a déclaré Hayes dans un communiqué.

Smash Mouth était connu pour ses succès tels que « All star » et « Then the Morning Comes ».

« Steve Harwell était un véritable original américain. Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine », a déclaré Hayes. « Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. »

Né en Californie en 1967, Harwell a joué dans un groupe de rap appelé FOS (Freedom of Speech) avant de former Smash Mouth en 1994. Le groupe a sorti deux albums de platine sur Interscope Records, « Fush Yu Mang » de 1997, alimenté par le ska, et « Fush Yu Mang » de 1999. Salon Astro. Le deuxième album présentait certains des plus grands succès du groupe, notamment le single de platine « All Star », nominé aux Grammy Awards, qui est apparu dans le film « Shrek » aux côtés de leur reprise de « I’m a Believer » des Monkees.

L’humour a été l’un des moteurs du succès de Smash Mouth, et au premier plan se trouvaient la voix et le personnage enjoués de Harwell. Il a fait une apparition dans le film comique « Rat Race » en 2001 et avait une amitié bien documentée avec le chef et animateur de Food Network Guy Fieri.

« Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et ses cajones king-size », a déclaré Hayes. «Steve a vécu une vie à 100% à plein régime. Brûlant intensément à travers l’univers avant de s’éteindre.

« Il manquera beaucoup à ceux qui l’ont connu et aimé », a-t-il déclaré.

Harwell a quitté Smash Mouth en 2021 et le groupe a continué sa tournée avec Zach Goode comme chanteur. Le groupe avait alors publié une déclaration affirmant que Harwell avait reçu un diagnostic de cardiomyopathie huit ans plus tôt et avait subi « des revers médicaux graves et continus, notamment une insuffisance cardiaque ainsi qu’une encéphalopathie aiguë de Wernicke ».

Hayes avait publié dimanche une déclaration indiquant que Harwell était en soins palliatifs.

Harwell sera incinéré à Boise et enterré à San Jose, en Californie, aux côtés de sa mère, a déclaré Hayes.