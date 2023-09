Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, est décédé à 56 ans

Le chanteur de Smash Mouth, Steve Harwell, est décédé à 56 ans, peut confirmer Fox News Digital.

Le musicien est décédé paisiblement à son domicile de Boise, Idaho, le matin du 4 septembre. Harwell souffrait d’une insuffisance hépatique et était en soins palliatifs avant sa mort.

« Steve Harwell était un véritable original américain », a déclaré un porte-parole du chanteur. « Un personnage plus grand que nature qui s’est envolé dans le ciel comme une bougie romaine. Il faut se souvenir de Steve pour sa concentration inébranlable et sa détermination passionnée à atteindre les sommets de la célébrité pop. Et le fait qu’il a atteint cet objectif presque impossible avec des moyens très limités. l’expérience musicale rend ses réalisations d’autant plus remarquables.

ÉTOILES QUE NOUS AVONS PERDUES EN 2023

« Ses seuls outils étaient son charme et son charisme irrépressibles, son ambition intrépide et intrépide et ses cajones king-size. Steve a vécu une vie à 100% à plein régime. Brûlant brillamment à travers l’univers avant de s’épuiser. Bonne nuit Heevo Veev. Repose en paix sachant que vous avez visé les étoiles et que vous avez atteint votre cible comme par magie. »

Un représentant d’Harwell a confirmé dimanche que l’ancien chanteur du groupe connu pour le tube « All Star » était sur son lit de mort, luttant contre une insuffisance hépatique.

« Steve se repose à la maison et est pris en charge par sa fiancée et par les soins palliatifs », a déclaré le manager du groupe à Fox News Digital. « Il est entouré de sa famille et de ses amis. »

Le représentant a également noté qu’il espérait que « les gens respecteraient la vie privée de Steve et de sa famille pendant cette période difficile ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Smash Mouth a été formé en 1994 et a été nominé aux Grammy Awards pour le tube « All Star », qui figurait également sur la bande originale du film « Shrek ».

« Steve a pris sa retraite de Smash Mouth depuis 2 ans maintenant et le groupe continue de tourner avec le nouveau chanteur Zach Goode », a déclaré son manager à Fox News Digital. « Cela dit, l’héritage de Steve perdurera à travers la musique. »

Il a ajouté : « La voix emblématique de Steve est l’une des voix les plus reconnaissables de sa génération. Il aimait les fans et adorait jouer. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS