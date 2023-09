Steve Harvey dénonce les rumeurs incessantes de liaison : « Vous n’allez pas nous séparer »

Steve Harvey en a marre.

Harvey, 66 ans, a mis fin aux rumeurs lors d’une conversation dans son émission de radio selon lesquelles sa femme, Marjorie, l’avait trompé.

« Cette femme est entrée dans le trou et a construit ça avec moi. Elle n’a rien volé ! Et j’en ai marre que vous parliez de ma copine parce que ma copine est l’une des meilleures femmes que j’ai jamais rencontrées », a-t-il déclaré. » a souligné dans un épisode de « The Steve Harvey Morning Show » plus tôt cette semaine.

STEVE HARVEY ARRÊTE, RÉCLAMANT QUE SA FEMME L’A TRICHÉ

« Nous formons un cercle plus serré à deux mains. Merci d’avoir fait cela. Vous n’allez pas nous séparer ! Nous n’allons nulle part et elle n’est en rien ce que vous dites qu’elle est. C’est la meilleure fille que je connaisse. Maintenant Je la défends et vous pouvez ressentir ce que vous voulez ressentir à ce sujet. »

Les commentaires de la personnalité de la télévision interviennent après que son co-animateur de « The Steve Harvey Morning Show » ait évoqué les rumeurs concernant une conversation divulguée qu’elle avait eue à propos du couple. Shirley Strawberry a affirmé qu’Harvey avait « peur » de sa femme et a laissé entendre que Marjorie considérait l’équipe de l’émission de radio comme « l’aide ».

Strawberry a présenté ses excuses à Harvey et Marjorie dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Ce n’était pas moi qui essayais d’ajouter à ce que vous et Marjorie avez déjà vécu dans votre vie en ce moment. Mais le fait que ces cassettes soient sorties, il semble que tout le monde vient pour vous, y compris moi », a-t-elle expliqué sur le site. émission de radio, partagée sur Instagram.

« Mais en réalité, les cassettes n’ont rien à voir avec ce qui se passe entre vous et Marjorie. C’était juste moi qui disais ce que je pensais être une conversation privée. Je m’excuse. Je me sens mal. »

Les allégations de tricherie ont fait surface pour la première fois lorsque le YouTuber Keem a partagé un message affirmant que Marjorie avait des relations extraconjugales avec l’agent de sécurité de Harvey et le chef du couple.

STEVE HARVEY s’inquiète que ses enfants puissent grandir doucement : « NOUS N’AVONS PAS OBTENU DE DÉMÉRITES, NOUS AVONS OBTENU UN A– HUOPING »

« La femme de Steve Harvey l’a trompé avec le garde du corps et le chef personnel », a-t-il écrit dans un message supprimé depuis sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. La star de YouTube a également partagé une vidéo d’un discours qu’Harvey avait déjà prononcé à propos de sa femme.

Marjorie a également évoqué les allégations. Elle a partagé une publication sur Instagram qui disait « Comment gérer les mensonges ». Le message contenait également un verset biblique interdisant les représailles.

Harvey et Marjorie se sont mariés en 2007. Le couple a une famille recomposée de sept personnes, Brandi, Karli, Broderick, Wynton, Morgan, Jason et Lori Harvey.

Pendant ce temps, Harvey a récemment partagé sur ses réseaux sociaux que NBC lui avait demandé de travailler avec un linguiste pour qu’il puisse « parler avec plus d’éloquence » et « réussir ».

« J’ai raconté à mon auditoire la fois où un linguiste m’a dit que ma grammaire était « inappropriée ». J’ai dû lui donner un peu de connaissances sur la façon dont je suis arrivé là où j’en suis aujourd’hui en utilisant ma « mauvaise » grammaire tout au long du chemin », a écrit Harvey sur X.

Après qu’Harvey ait expliqué qu’il n’avait pas de diplôme, il a poursuivi en expliquant qu’il avait refusé les cours d’un linguiste.

« Je ne vais pas te laisser changer d’avis, parce que je ne t’ai jamais connu jusqu’à présent. Maintenant, j’en suis arrivé là sans toi. Je ne sais pas comment tu penses que je ne le suis pas. je vais faire le reste du chemin sans toi. »

Harvey a animé son talk-show de jour pendant cinq saisons, diffusé de 2012 à 2017.