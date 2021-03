Ellen a également partagé ses louanges pour Michael et a ensuite déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’il soit dans la vie de Steve « pendant un certain temps ». A cela, Steve répondit de façon comique avec un soupir et dit: « Oh, mon Dieu, espérons-le. »

« Ce type est un type vraiment bien, mec », a poursuivi le comédien. « C’est l’un des gars les plus gentils, mec. J’ai rencontré son père. Je me suis installé avec lui, nous avons parlé pendant des heures. Je ne trouve rien de mal avec lui. Entre moi et vous, J’espère que ça durera parce que c’est un mec vraiment, vraiment bon, mec. Je ne peux pas le crier. La plupart des gars, je dis que je peux sauter dessus et les sortir, mais il ressemble juste à un vrai Ass-whoopin ‘in the making. Alors j’espère juste qu’ils réussiront. «

