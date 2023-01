C’est Black Mafia Friday et le STARZ de BMF la saison 2 explique ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Comme indiqué précédemment Les BMFLa deuxième saison reprend là où elle s’était arrêtée avec les frères Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest” T toujours en désaccord. Meech (Lil Meech) veut étendre l’entreprise au-delà de Detroit, tandis que Terry (Da’Vinchi) se concentre sur l’école et lance un service légitime de transport en voiture avec son Pops, Charles. Mais au fur et à mesure que la saison avance, les rues implosent et les frères doivent peser leurs options.

Non seulement cela, mais ils sont à nouveau traqués sans relâche par le détective Bryant (Steve Harris) qui est alimenté par la mort de son partenaire, le détective Lopez. Une fois de plus, le flic ira très bien et (parfois illégal) des longueurs pour mettre les barons de la drogue menottés…

mais il a un nouveau partenaire nommé détective Jin (Kelly Hu) qui pourrait déjouer ses plans.

Steve Harris et Kelly Hu parlent de la saison 2 de “BMF”

Hier soir, Harris et Hu étaient présents à la première de la saison 2 de BMF aux côtés de leurs camarades de casting…

mais avant cela, ils ont raconté à la rédactrice en chef de BOSSIP, Dani Canada, tout le sort de leurs personnages pour débarrasser les rues de Detroit des frères Flenory, mais de deux manières très différentes.

“J’ai l’impression qu’il est prêt à aller aussi loin qu’il peut sans lui tirer dessus”, a déclaré Steve Harris à propos du détective Bryant dans BMF saison 2. «Je pense que lorsque vous pensez à la façon dont ces personnages ont grandi, il est logique qu’il veuille l’arrêter. Je pense que la force motrice est parfaitement logique en fonction de la première saison. “Ce personnage Jin est dans la force depuis un moment [so] elle n’est pas verte en tant que détective, mais elle n’a jamais eu affaire à quelqu’un comme Bryant auparavant », a déclaré Kelly Hu à propos du détective Jin. “C’est vraiment son plus grand défi, essayer de l’amener à s’ouvrir et à être honnête avec elle et à être vraiment un partenaire. Je pense qu’elle essaie si fort de faire ce qu’elle peut. C’est un super flic, c’est une charge difficile, mais traiter avec Bryant est un tout autre animal.

Regardez notre exclusivité avec les détectives résidents de BMF ci-dessous.

BMF premières ce soir vendredi 6 janvier à 8h00 ET / PT sur STARZ. Il est également diffusé exclusivement sur l’application STARZ.