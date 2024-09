Steve Gleason se remet à l’hôpital après une urgence médicale lors de l’ouragan Francine

La famille de Steve Gleason et les membres de l’équipe Gleason reçoivent des centaines de messages de soutien alors qu’il se rétablit à l’hôpital. Son attaché de presse affirme que les messages de soutien proviennent de tout le pays.

« J’ai eu des nouvelles de tout le monde, de la Maison Blanche aux politiciens en passant par d’autres joueurs de football, juste un certain nombre de personnes », a déclaré Clare Durrett, l’attachée de presse de Gleason. « Tout le monde à New York m’a contacté depuis l’US Open, CBS Mornings. C’était magnifique à voir », a-t-elle déclaré.

Steve était à New York la semaine dernière pour une interview avec le correspondant de CBS, David Begnaud, pour son segment qui sera diffusé lundi matin.

Mais c’est mercredi dernier qu’il a eu de la fièvre et qu’il a senti qu’il avait besoin d’aller à l’hôpital.

« Les personnes atteintes de SLA ont tendance à avoir une pression artérielle basse, et dans le cas de Steve, elle était dangereusement basse », a déclaré Durrett. « Il va mieux maintenant. Il prend des médicaments pour traiter sa pression artérielle et une infection. »

Et mercredi était le jour où l’ouragan Francine a touché terre.

« Le défi était de faire venir les secours et les premiers intervenants à son domicile. Il y avait d’importantes inondations dans les rues », a déclaré Durrett.

Il va mieux aujourd’hui et tout indique qu’il va continuer à s’améliorer, mais il a hâte de rentrer à la maison.

« Ce que Steve préfère, c’est être dehors avec sa famille », a-t-elle déclaré. « Alors, comme c’est une belle journée comme celle-ci, il n’y a rien qu’il aimerait faire de plus que d’être dehors. »

L’homme que nous connaissons tous, qui s’efforce d’apporter des changements significatifs dans le monde entier pour les personnes atteintes de SLA, dit souvent à son équipe d’utiliser l’amour dans toutes leurs décisions et actions.

« Alors que nous étions tous inquiets pour lui à l’hôpital, il nous a tous envoyé un texto hier soir, des mots d’encouragement pour que nous puissions vivre chaque instant de chaque jour, et nous a dit bonne nuit, et qu’il nous aime », a-t-elle déclaré.

Et il a un objectif particulier pour ce week-end.

« Je sais que Steve veut être à la maison et prêt à regarder les Saints jouer dimanche. Qui est-ce ? », a ri Durrett.

Il s’agit de l’effort de recherche coordonné le plus important et le plus important au monde sur cette maladie. Si vous souhaitez y contribuer, cliquez ici : https://www.answerals.org/